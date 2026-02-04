Caso Epstein, Melinda Gates contro l’ex marito: «È lui a dover dare spiegazioni»

La filantropa Melinda French Gates ha replicato con durezza all’ex marito Bill Gates in seguito all’emergere di nuove, pesanti indiscrezioni contenute nell’ultimo pacchetto di documenti sul caso Epstein. Le carte rivelano scambi di email private tra il defunto finanziere e predatore sessuale Jeffrey Epstein e l’ex CEO di Microsoft.

Secondo quanto riportato martedì da NPR, i messaggi — che fanno parte di un archivio di oltre 3 milioni di documenti diffusi dal Dipartimento di Giustizia la scorsa settimana — suggeriscono che Bill Gates avesse avuto diverse relazioni extraconiugali. Nelle email si ipotizza che il magnate si fosse rivolto a Epstein per «facilitare incontri clandestini con donne sposate» e per ottenere farmaci necessari a curare una malattia sessualmente trasmissibile contratta dopo «rapporti con ragazze russe».

Il dolore e la presa di distanza

«Credo che come società stiamo finalmente facendo i conti con questa realtà», ha dichiarato French Gates. «Nessuna ragazza dovrebbe mai essere messa nelle condizioni in cui sono state ridotte da Epstein e da chiunque ruotasse intorno a lui. È qualcosa che va oltre il dolore. Ricordo bene l’età che avevano quelle ragazze, e ricordo quando le mie figlie avevano la stessa età. Per me è personalmente difficile ogni volta che emergono questi dettagli, perché riaprono ferite profondamente dolorose legate al mio matrimonio».

Tuttavia, Melinda ha voluto sottolineare la sua nuova fase di vita: «Sono andata avanti. Ho scelto deliberatamente di lasciarmi tutto alle spalle e oggi mi trovo in un momento inaspettatamente meraviglioso della mia esistenza».

L’onere della risposta

La filantropa ha poi puntato il dito direttamente contro l’ex marito e gli altri membri della cerchia di Epstein, lasciando a loro l’onere di rispondere delle proprie azioni.

«Qualunque interrogativo rimanga in sospeso — e non posso nemmeno immaginare l’entità di tutto ciò — sono domande che vanno rivolte a quelle persone e al mio ex marito. Sono loro a dover dare spiegazioni su queste vicende, non io».

Un sodalizio interrotto

Bill Gates, co-fondatore di Microsoft e tra gli uomini più ricchi del mondo, ha costruito la sua seconda parte di carriera sulla filantropia attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation. Melinda French Gates, imprenditrice e filantropa a sua volta, è stata sposata con Bill per 27 anni, ricoprendo il ruolo di co-presidente della fondazione fino al divorzio avvenuto nel 2021. Prima della separazione, che ha portato i due a intraprendere percorsi filantropici indipendenti, la coppia aveva concentrato gli sforzi della fondazione su salute globale, istruzione e riduzione della povertà.

L’intervista integrale di NPR a Melinda French Gates è qui.