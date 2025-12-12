La risposta di Newsom al video della Casa Bianca: Trump in manette

Il Governatore della California Gavin Newsom ha risposto per le rime a un video della Casa Bianca che promuoveva gli arresti dell’ICE, lanciando una provocazione all’amministrazione Trump con una clip generata dall’Intelligenza Artificiale che ritrae il Presidente in manette.

Martedì, l’account ufficiale X della Casa Bianca ha utilizzato il brano “Big Boy” di SZA — diventato virale grazie a uno sketch del Saturday Night Live del 2022 — come colonna sonora di un montaggio video che mostrava gli arresti dell’ICE in tutti gli Stati Uniti.

“È la cuffing season, e tutte le ragazze escono per trovarsi un ragazzone. Ho bisogno di un ragazzone. Datemi un ragazzone”, canta SZA mentre le immagini scorrono sui sospettati che vengono ammanettati durante i raid. Il termine “cuffing season” (letteralmente “stagione delle manette”, ma usato in slang per “stagione dell’accoppiamento”) descrive quel periodo dell’anno in cui i single cercano relazioni a breve termine per trascorrere i mesi freddi in compagnia.

“ABBIAMO SENTITO CHE È LA STAGIONE DELLE MANETTE. Brutte notizie per gli immigrati illegali criminali. Ottime notizie per l’America”, ha scritto la Casa Bianca a corredo del post, giocando sul doppio senso della parola. L’episodio arriva sulla scia delle dichiarazioni di un ex collaboratore, secondo cui Melania Trump non lascerà mai Donald per un motivo definito “agghiacciante”.

Newsom, che da mesi ingaggia duelli a distanza con Donald Trump sui social media, ha contrattaccato mercoledì con la sua versione della “stagione delle manette”. Il governatore della California ha condiviso un video generato dall’IA che utilizza la stessa canzone, ma mostra Trump, il Segretario alla Guerra Pete Hegseth e il Vice Capo di Gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller in manette.

La clip si apre con i tre uomini seduti su un marciapiede, a testa bassa e con le braccia dietro la schiena. Successivamente, li si vede seduti sul sedile posteriore di un’auto della polizia, con i polsi ammanettati.

Fonte: mirror.com