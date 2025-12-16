La vendetta di Trump sul cadavere di Rob Reiner: “Ucciso dalla sua stessa rabbia”

Malato, ossessivo, disturbato, un male per gli Stati Uniti. Sono queste alcune delle parole che il presidente Donald Trump ha usato per riferirsi al celebre regista Rob Reiner nelle ore successive al ritrovamento dei corpi dell’attore e di sua moglie, assassinati presumibilmente per mano del secondo dei loro tre figli, arrestato lunedì.

Nella mattinata di lunedì, il Ras della Casa Bianca ha scritto sul suo social network Truth che il cineasta e la sua compagna sono deceduti “a causa della rabbia che ha provocato negli altri attraverso la sua enorme, inflessibile e incurabile malattia che paralizza la mente: la Sindrome da Disturbo da Trump”.

“Era noto che avesse fatto impazzire le persone con la sua ossessione furiosa contro il presidente Donald Trump”, ha osservato il repubblicano, “proprio mentre l’Amministrazione superava ogni obiettivo e aspettativa di grandezza e con l’Età dell’Oro degli Stati Uniti ormai su di noi, forse come mai prima d’ora”. E ha poi sentenziato: “Che Rob e Michele riposino in pace!”. Senza giri di parole né mezzi termini, il ras della Casa Bianca ha giustificato la tragica morte della coppia citando la “rabbia” che Reiner avrebbe scatenato negli altri con la sua “furiosa ossessione” contro il capo di Stato. La verità è che Reiner è stato un democratico devoto e ha difeso molte cause e ideali contrari al trumpismo.

Reiner, scomparso all’età di 78 anni, era noto per il suo attivismo politico e per i suoi legami con il Partito Democratico e con vari dei suoi esponenti più in vista, inclusi presidenti, candidati alla Casa Bianca e legislatori. Inoltre, era un critico dichiarato dell’attuale presidente. In recenti interviste, il regista si riferiva ripetutamente al repubblicano come a una minaccia per la democrazia statunitense e avvertiva che il Paese si stava incamminando verso una “autocrazia”.

“Trump ha dichiarato guerra a questa democrazia”, ha assicurato alla CNN lo scorso settembre. “Espelle persone dal Paese senza il dovuto processo. Prende fondi stanziati dal Congresso e si rifiuta di distribuirli, in chiara contraddizione con la Costituzione e la separazione dei poteri. Sta intimidendo aziende, università e studi legali… Questo è un uomo che è un pregiudicato, un aggressore sessuale condannato e un truffatore”.

In un’altra intervista al The Guardian pubblicata nel 2024, pochi mesi prima delle elezioni presidenziali che Trump avrebbe finito per vincere in modo decisivo, Reiner ha assicurato che il repubblicano “mente ogni minuto della sua vita” e lo ha paragonato a “uno zombie o uno scarafaggio”. Nelle elezioni dell’anno scorso, il regista aveva inizialmente sostenuto la candidatura dell’ex presidente Joe Biden, proprio come fece nelle elezioni del 2020 che il democratico vinse contro Trump. Successivamente si è unito al coro di appelli affinché Biden si ritirasse dalla contesa e ha appoggiato l’allora vicepresidente quando ha sostituito Biden nella corsa elettorale.

Dopo le elezioni del 2016, che Trump vinse contro Hillary Clinton, la cui campagna Reiner aveva ugualmente sostenuto, il regista si unì ad altri grandi nomi di Hollywood per fondare nel 2017 il Committee to Investigate Russia, un’organizzazione senza scopo di lucro il cui obiettivo era diffondere informazioni sul ruolo della Russia nelle elezioni che portarono il repubblicano alla Casa Bianca per la prima volta. Reiner faceva parte del consiglio consultivo del gruppo.