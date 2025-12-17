«L’era Trump sta finendo»: terremoto politico per le rivelazioni bomba di Susie Wiles

Susie Wiles, Capo di Gabinetto della Casa Bianca, è stata un fiume in piena in una serie di interviste ufficiali rilasciate a Vanity Fair, nelle quali ha paragonato la personalità del suo capo a quella di un alcolista, ha sostenuto che il vicepresidente JD Vance è «un complottista da un decennio», ha accusato Elon Musk di essere un «consumatore confesso di ketamina» e ha criticato ferocemente il Procuratore Generale Pam Bondi per la sua gestione del caso Jeffrey Epstein.

«L’era Trump sta finendo», ha dichiarato l’ex direttore della comunicazione della Casa Bianca, Anthony Scaramucci. «Quando i consiglieri di vertice si sentono incoraggiati a parlare con tale franchezza, significa che c’è qualcosa che bolle in pentola».