«L’era Trump sta finendo»: terremoto politico per le rivelazioni bomba di Susie Wiles

Susie Wiles, Capo di Gabinetto della Casa Bianca, è stata un fiume in piena in una serie di interviste ufficiali rilasciate a Vanity Fair, nelle quali ha paragonato la personalità del suo capo a quella di un alcolista, ha sostenuto che il vicepresidente JD Vance è «un complottista da un decennio», ha accusato Elon Musk di essere un «consumatore confesso di ketamina» e ha criticato ferocemente il Procuratore Generale Pam Bondi per la sua gestione del caso Jeffrey Epstein.
«L’era Trump sta finendo», ha dichiarato l’ex direttore della comunicazione della Casa Bianca, Anthony Scaramucci. «Quando i consiglieri di vertice si sentono incoraggiati a parlare con tale franchezza, significa che c’è qualcosa che bolle in pentola».
Il capo dello staff del presidente, Susie Wiles, ha offerto le sue riflessioni personali e senza filtri sull’amministrazione di Donald Trump in una serie di interviste pubblicate da Vanity Fair, rivelando dettagli e opinioni che i collaboratori presidenziali solitamente riservano per le memorie scritte ben dopo aver lasciato il potere.
Dal chiamare in causa il procuratore generale Pam Bondi per la sua gestione del caso Jeffrey Epstein, fino alle critiche a Elon Musk per lo smantellamento dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), Wiles ha offerto uno sguardo insolitamente onesto all’interno della Casa Bianca, dopo aver mantenuto un profilo basso per gran parte del mandato di Trump.
In una serie di 11 interviste condotte con l’autore Chris Whipple nel corso del primo anno del ritorno di Trump in carica, Wiles — la prima donna a servire come capo dello staff della Casa Bianca — ha descritto il presidente (notoriamente astemio) come avente “una personalità da alcolista” e un occhio di riguardo per la vendetta contro i nemici percepiti.
Dopo la pubblicazione del pezzo martedì, Wiles ha definito l’articolo di Vanity Fair “un attacco premeditato e disonesto contro di me e contro il miglior presidente, il miglior staff della Casa Bianca e il miglior gabinetto della storia”, sostenendo che omettesse contesti importanti e citasse in modo selettivo per creare una narrazione negativa. Diversi funzionari del gabinetto e altri assistenti sono accorsi in sua difesa, ma Wiles, fatto notevole, non ha smentito alcun dettaglio o citazione.
Ecco i passaggi fondamentali:
1. I pensieri di Wiles sulla cerchia ristretta di Trump
Il capo dello staff di Trump ha affermato che il vicepresidente JD Vance è stato “un teorico della cospirazione per un decennio” e che la sua conversione alla causa MAGA è stata “una sorta di mossa politica”.
Ha poi sostenuto che Elon Musk ha esagerato con i suoi sforzi nel Dipartimento per l’Efficienza Governativa (DOGE), definendolo “un attore completamente solista… un tipo davvero strano” e aggiungendo che il suo smantellamento dell’USAID l’ha lasciata “inizialmente inorridita”.
“Ha deciso che l’approccio migliore fosse chiudere tutto, licenziare tutti, chiuderli fuori e poi ricostruire. Non è il modo in cui avrei agito io”.
Wiles chiama il segretario alla salute Robert F. Kennedy Jr. “l’eccentrico Bobby”, ma nel lodare Kennedy, spiega la sua adesione alla linea dura dell’amministrazione: “Lui spinge il limite — alcuni direbbero troppo oltre. Ma io dico che per tornare al centro, devi spingere troppo oltre”.
2. Wiles difende Trump pur paragonandolo a un alcolista
Wiles ha descritto Trump come una figura intensa che pensa per grandi linee. Ha valutato Trump come avente “la personalità di un alcolista”, sebbene il presidente non beva. Ma è un tratto della personalità che lei riconosce in suo padre, il famoso cronista sportivo Pat Summerall.
“Gli alcolisti ad alto funzionamento, o gli alcolisti in generale, vedono le loro personalità esagerate quando bevono. E quindi sono un po’ un’esperta di grandi personalità”.
3. La crociata di vendetta di Trump è durata più di quanto Wiles volesse inizialmente
“Abbiamo un accordo di massima secondo cui i regolamenti di conti finiranno prima che siano trascorsi i primi 90 giorni”, aveva detto Wiles all’inizio del secondo mandato di Trump, raccontando a Vanity Fair di aver cercato di smorzare la propensione del presidente per la retribuzione.
Ma nell’agosto 2025 ha cambiato tono. “Non credo che sia in un tour di vendetta”, ha detto, sostenendo che Trump segua un principio diverso: “‘Non voglio che quello che è successo a me accada a qualcun altro'”.
4. Trump si sbagliava su Bill Clinton
Wiles ha affermato che Trump ha spinto narrative false sul fatto che l’ex presidente Bill Clinton frequentasse la famigerata isola di Epstein. “Non ci sono prove” che quelle visite siano avvenute, secondo Wiles, e non ci sono affatto scoperte compromettenti su Clinton. “Il presidente si sbagliava su questo”.
In uno dei suoi commenti più sorprendenti, Wiles ha detto che il procuratore generale Pam Bondi ha “mancato il bersaglio” nella gestione del caso di traffico sessuale di Jeffrey Epstein, in particolare cercando di gestire le aspettative pubbliche suggerendo che il Dipartimento di Giustizia avesse una lista di clienti pronta per essere rivelata, salvo poi dire che tale lista non esiste.
5. I dazi di Trump sono “più dolorosi” del previsto
Wiles ha definito il lancio dei dazi del “Giorno della Liberazione” ad aprile come un “pensare ad alta voce”, aggiungendo che ci sono state dispute interne tra i consiglieri. Ha detto di aver chiesto a Vance di dire a Trump di “non parlare di dazi oggi” finché la sua squadra non fosse stata “in completa unità”.
Wiles ha detto di credere che una via di mezzo sui dazi avrebbe avuto successo. Ma, ha concluso, “è stato più doloroso di quanto mi aspettassi”.
6. Per Trump, gli attacchi alle imbarcazioni servono a rimuovere Nicolás Maduro dal potere
Wiles ha detto a novembre che Trump “vuole continuare a far saltare in aria le barche finché il presidente venezuelano Nicolás Maduro non chiederà pietà”.
Trump ha ripetutamente affermato che i giorni di Maduro “sono contati” mentre gli Stati Uniti intensificano gli attacchi mortali contro le imbarcazioni nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico orientale. L’amministrazione sostiene che gli obiettivi siano i cartelli del narcotraffico.