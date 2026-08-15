L’ultima di Musk: geniale o folle?

8150+ visualizzazioni | 12 ago 2026
Elon Musk sull’ottovolante: Space X e Tesla crollano in Borsa dimezzando il suo patrimonio, poi risalgono. Intanto lancia nuovi progetti: trasformare il social X in una banca e la creazione del più grande stabilimento al mondo, 50 volte il Pentagono, dedicato all’intelligenza artificiale. Nella puntata odierna di Giù la maschera, Marcello Foa dialoga con Luca Ciarrocca, giornalista, autore di un libro di grande successo su Peter Thiel, per capire le mosse dell’imprenditore statunitense e rispondere alla domanda fondamentale: la sua è genialità o follia?