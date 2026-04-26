Perché continuano a cercare di assassinare Trump?

Il corrispondente senior di Fox News alla Casa Bianca, Peter Doocy, ha chiesto direttamente al presidente Donald Trump: “Perché pensa che questo continui a succederle?”, dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca sabato sera.

Mentre Trump teneva la conferenza stampa nella sala stampa della Casa Bianca quasi due ore dopo la caotica scena nella sala da ballo del Washington Hilton Hotel, Doocy ha chiesto informazioni su un articolo del New York Post secondo cui il sospettato, identificato come il trentunenne Cole Tomas Allen, 31 anni, californiano, avrebbe assemblato un fucile da qualche parte all’interno della struttura dell’Hilton (sembra che avesse una camera).

Poi ha chiesto senza mezzi termini al presidente: “Perché pensa che questo continui a succederle?“.

Trump è stato bersaglio di diversi tentativi di assassinio, tra cui un colpo di pistola che lo ha colpito all’orecchio durante un comizio elettorale del 2024 a Butler, in Pennsylvania.

Trump ha risposto: “Beh, sapete, ho studiato gli assassinii e devo dirvi che le persone più influenti, quelle che fanno di più, se guardate persone come Abraham Lincoln, intendo, se pensate a chi è stato assassinato, ma le persone che fanno di più e che hanno il maggiore impatto sono quelle che vengono prese di mira. Non prendono di mira quelle che non fanno molto perché preferiscono così”.

Leggete l’intero scambio qui sotto:

PETER DOOCY: Presidente Trump, il New York Post riporta che l’attentatore ha assemblato la sua arma da qualche parte all’interno dell’hotel. Cosa ne pensa? E le chiedo, con tutto il rispetto, perché pensa che questo continui ad accaderle?

PRESIDENTE DONALD TRUMP: Beh, sa, ho studiato gli assassinii e devo dirle che le persone più influenti, quelle che hanno avuto più impatto, se guarda ad Abraham Lincoln, intendo, se si considerano le persone che sono state prese di mira, ma quelle che hanno avuto più impatto e che hanno avuto il maggior effetto sono quelle che vengono prese di mira.

Non prendono di mira quelle che non hanno avuto molto perché preferiscono così. E se si guarda alle persone, che si tratti di un tentativo andato a buon fine o meno, si tratta di persone che hanno avuto un grande impatto. Basta guardare i nomi qui. I grandi nomi, e mi dispiace dirlo, ma ne ho fatti molti. Abbiamo fatto molto. Abbiamo preso questo Paese, che per anni è stato oggetto di scherno, e ora è il Paese più in voga del mondo. Abbiamo cambiato questo Paese, e molte persone non ne sono contente. Quindi penso che questa sia la risposta, Peter.

DOOCY: E dopo Butler, il tuo team per un certo periodo ha riconsiderato gli eventi all’aperto.

TRUMP: Sì.

DOOCY: Pensa che ora dobbiate ripensare anche agli eventi al chiuso?

TRUMP: No, beh, allora semplicemente non si organizzano eventi. No, non posso farlo. È così e dobbiamo farlo. La stanza era molto sicura. Sai, lui ha attaccato da 50 metri di distanza, quindi era molto lontano dalla stanza.

DOOCY: E cosa ha pensato quando ha visto il video di quanto correva veloce?

TRUMP: Si muoveva. Si muoveva davvero velocemente. E il tempo di reazione è stato ottimo. Cavolo, quei tizi avevano le pistole in mano, letteralmente quando lui è arrivato lì stavano già sparando. Li ho trovati davvero impressionanti. Li ho trovati davvero impressionanti, e se non lo fossi stato te l’avrei fatto sapere. Non l’avrei tollerato. No, li ho trovati davvero impressionanti.

Intanto sulla rete si moltiplicano le teorie complottiste e cospirazioniste, dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca sabato sera.

Su X una delle parole in trend è “staged“, cioè messa in scena:

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