Rumors selvaggi sul rimpasto in arrivo nell’amministrazione Trump

Quando Trump ha letto per la prima volta un retroscena secondo cui sarebbe stato sul punto di silurare la Segretaria alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, la sua reazione non è stata quella che ci si aspetterebbe leggendo i titoli dei giornali di questi giorni. «Cacciare Kristi? Io adoro Kristi!», ha esclamato Trump rivolgendosi a uno dei suoi più stretti consiglieri, il quale lo aveva informato della prima di una lunga serie di indiscrezioni che davano l’ex governatrice del Sud Dakota ormai fuori dai giochi.

Anche quando ha saputo che, secondo le voci, starebbe valutando di tagliare il Segretario all’Energia Chris Wright, ha espresso totale perplessità. Da dove arrivava quella notizia? Il pensiero, ha detto, non lo aveva nemmeno sfiorato.

E pochi giorni fa — mentre i resoconti sempre più concitati su una presunta epurazione di fine anno raggiungevano l’apice, dando per spacciati tutti, da Kash Patel a Pete Hegseth — il presidente ha iniziato a deridere in privato l’intera narrazione. «Credo che inizierò col rimpiazzare Marco», ha scherzato nello Studio Ovale durante un recente incontro con i vertici dello staff e lo stesso Marco Rubio, facendosi beffe di quei report.

Nelle ultime settimane c’è stata una valanga di articoli che suggerivano un imminente licenziamento per diversi funzionari del governo. E credetemi: nessuno ama gli intrighi di palazzo più della sottoscritta. Ma questa settimana ho parlato con diversi alti funzionari della Casa Bianca e sembra che la fabbrica delle voci abbia decisamente esagerato. Trump, mi dicono, non ha alcuna intenzione di licenziare nessuno al momento. Non questo mese. E nemmeno il prossimo.

«Guardi, non posso leggere nella mente dei ministri, forse alcuni sono stanchi, vogliono cambiare aria e non ce la fanno più: questo non lo so. Ma posso parlare a nome del presidente dicendo che non sta pianificando personalmente di licenziare nessuno. Non è un’ipotesi che sta prendendo in considerazione adesso, per nulla», mi ha riferito ieri sera un alto funzionario della Casa Bianca.

Questo non significa che manchino i conflitti. Alcuni articoli negativi usciti di recente hanno scatenato l’ira non solo dei consiglieri, ma dello stesso presidente. E come mi riferisce un ex funzionario dell’amministrazione Trump vicino alla cerchia ristretta, l’Ala Ovest sta entrando in una nuova fase in cui alcuni segretari stanno rivendicando la propria autonomia in modi che potrebbero minare l’autorità di Trump; una dinamica particolarmente difficile da gestire con un anno elettorale alle porte.

Infatti, i vertici della Casa Bianca hanno recentemente chiarito a segretari e capi dipartimento che non ci sarà alcuna tolleranza per le iniziative personali e le intemperanze, specialmente con le elezioni di metà mandato all’orizzonte. I funzionari hanno insistito affinché tutti gli annunci politici e le strategie di comunicazione — ora più che mai — ricevano il via libera dall’Ala Ovest. (Approfondiremo questo avvertimento al governo più avanti…).

Tuttavia, come mi spiegano fonti ben informate, c’è una bella differenza tra i conflitti interni — o, in questo caso, dei severi richiami all’ordine — e il mettere qualcuno alla porta.

Ciò non ha impedito ai pettegolezzi di circolare: persone che so essere in contatto regolare con il presidente o il suo staff dicono a volte cose completamente contraddittorie. All’inizio di questa settimana, qualcuno mi ha assicurato che Howard Lutnick — la cui presenza in TV e nell’Ala Ovest è stata più defilata di recente — sarebbe stato decisamente “bruciato” a gennaio a causa della gestione turbolenta dei dazi. Eppure, un’altra persona ben informata mi ha detto spontaneamente che le tensioni, a lungo covate tra l’amico di vecchia data del presidente e i consiglieri, si sono in realtà raffreddate.

Un’altra cosa da ricordare: sebbene il secondo mandato di Trump possa contare su un capo del personale migliore, Susie Wiles, questo rimane pur sempre quella “fossa dei serpenti” che è il mondo di Trump. Il che significa che le persone passano notizie ai giornali contro i propri nemici per cercare di abbatterli e accrescere il proprio potere. Molti funzionari della Casa Bianca prevedono che sia proprio questo ciò che sta accadendo con molte di queste storie.

Certo, non è irragionevole chiedersi se il cambiamento sia alle porte. Le amministrazioni spesso vivono un ricambio alla fine dell’anno. Inoltre, con la pressione che monta sul presidente a causa dei sondaggi fiacchi, a un certo punto potrebbe scegliere di offrire una vittima sacrificale.

Ma anche se lo facesse, le probabilità di un esodo di massa sembrano scarse, concordano quasi tutti gli addetti ai lavori; soprattutto per un presidente che paragona i licenziamenti interni al consegnare uno “scalpo” ai media. «Il punto è questo: il presidente non rimpiazzerà quattro membri del governo in un colpo solo», mi ha detto un insider.

Ieri, il presidente ha affrontato le voci di petto. «Leggo queste storie secondo cui sarei scontento di questo o quello, e non lo sono. Penso che la squadra di governo abbia fatto un ottimo lavoro», ha detto Trump, difendendo Noem e il contestato Pete Hegseth. La portavoce Karoline Leavitt ha fatto eco a questo sentimento, dichiarandomi in una nota che «il Presidente Trump ama ogni membro del suo governo e apprezza sinceramente lavorare con loro».

Ma siccome tutti amiamo il gossip, oggi ho pensato di analizzare le voci confrontandole con la realtà dei fatti all’interno dell’Ala Ovest…

