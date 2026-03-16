Trump, in 33 parole

Una lista di aggettivi e sostantivi per definire l’uomo politico più distruttivo del mondo.

Ecco i termini estratti dalla cronaca e dai tribunali per definire Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti al suo secondo mandato. Una lista per capire perché i suoi avversari lo considerano un pericolo per l’America (e il mondo intero) e per quale motivo, all’opposto, i suoi fan lo amano (evidentemente sono come lui). L’elenco non nasce da un riflesso moralista woke, ma da una sequenza ormai lunghissima di fatti pubblici, sentenze, menzogne documentate e condotte politiche sotto gli occhi di tutti, ogni giorno, senza tregua. L’ultima scandalosa citazione: Trump ha detto che “continuerà a bombardare l’Iran, ‘just for fun’, per divertimento”. Un uomo così è degno di avere il ruolo che ha alla Casa Bianca? Nei suoi cinque anni di presidenza, Trump si è mosso tra intuito, impulso e improvvisazione. La guerra contro l’Iran, giunta alla sua terza settimana, rappresenta la prima situazione seria in cui lo stile del Presidente gli impedisce di districarsi dalle difficoltà con la consueta abilità retorica o ricorrendo all’estro del momento. L’uomo non ha la gravitas dei grandi leader e statisti. E mai l’avrà.

  1. bugiardo
  2. corrotto
  3. pregiudicato
  4. mistificatore
  5. demagogo
  6. eversivo
  7. antidemocratico
  8. divisivo
  9. vendicativo
  10. arrogante
  11. egocentrico
  12. narcisista
  13. spregiudicato
  14. inaffidabile
  15. manipolatorio
  16. volubile
  17. caotico
  18. irresponsabile
  19. impulsivo
  20. opportunista
  21. cinico
  22. volgare
  23. sociopatico
  24. prepotente
  25. incompetente
  26. complottista
  27. autoritario
  28. razzista
  29. millantatore
  30. ignorante
  31. ossessivo
  32. pericoloso
  33. tossico

 

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