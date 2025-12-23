“Trump Kennedy Center”, il cambio del nome finisce davanti ai giudici

La deputata democratica Joyce Beatty ha intentato una causa legale contro il Presidente Donald Trump e gli altri membri del consiglio di amministrazione del Kennedy Center, contestando quello che definisce il cambio di nome illegale avvenuto la scorsa settimana.

Poco dopo il suo secondo insediamento, Trump si è autonominato membro del consiglio del John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, inserendo nell’organismo diversi alleati che lo hanno poi eletto presidente del board. La mossa ha spaccato l’opinione pubblica: mentre i sostenitori del movimento MAGA hanno esultato per la presa di controllo, i critici hanno espresso profondo sdegno, con un conseguente crollo verticale delle vendite dei biglietti.

L’annuncio dell’aggiunta del nome di Trump a quello di Kennedy ha scatenato l’immediata reazione dei membri della famiglia Kennedy e di altri oppositori, un’indignazione cresciuta ulteriormente quando, appena un giorno dopo, il nome del Presidente è apparso fisicamente sulle mura dell’edificio. Anche il sito web, i canali social e l’intera identità digitale del centro sono stati aggiornati con la dicitura The Trump Kennedy Center.

Dopo che la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che il consiglio aveva votato all’unanimità per il cambio di nome in segno di riconoscimento per lo straordinario lavoro svolto da Trump nel salvataggio della struttura, Beatty ha replicato duramente su X. La deputata ha denunciato di essere stata silenziata durante la chiamata, impossibilitata a esprimere la propria opposizione, sottolineando inoltre come la modifica della denominazione non fosse nemmeno all’ordine del giorno. Anche il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries e il deputato Rick Larsen, assenti alla riunione, hanno manifestato il loro dissenso in successive interviste.

Lunedì sera, Norm Eisen ha annunciato che l’organizzazione Democracy Defenders Action, da lui co-fondata, insieme al Washington Litigation Group, rappresenterà Beatty nell’azione legale contro Trump e gli altri membri del board. Nel mirino della causa figurano i fedelissimi nominati dal Presidente, tra cui il capo dello staff della Casa Bianca, diversi volti di Fox News e i coniugi del Vicepresidente e del Segretario al Commercio, accusati di aver assecondato le volontà del Presidente nel rinominare illegalmente il Centro.