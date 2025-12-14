Trump si isola mentre aumentano le sfide in patria. Politiche economiche flop

L’amministrazione Trump, nel mezzo di una serie di sfide interne ed esterne, sta raddoppiando i suoi sforzi per attribuire a una serie di forze esterne la responsabilità dei problemi americani e per attuare politiche che impediscano a tali influenze di oltrepassare i confini degli Stati Uniti.

La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno bloccato le domande di immigrazione da 19 paesi. Poco dopo, l’amministrazione ha annunciato un divieto di viaggio esteso a oltre 30 paesi: “ogni dannato paese che ha inondato la nostra nazione di assassini, sanguisughe e drogati di privilegi”, per usare le parole del Segretario alla Sicurezza Interna Kristi L. Noem.

Mercoledì, i funzionari della Border Protection hanno proposto di richiedere ai visitatori provenienti dagli alleati degli Stati Uniti di fornire fino a cinque anni di cronologia dei loro social media , una mossa che potrebbe scoraggiare i turisti.

Le azioni seguono la pubblicazione di una Strategia per la Sicurezza Nazionale di 33 pagine che sottolinea l’opposizione dell’amministrazione al multilateralismo e all’immigrazione , rimproverando al contempo gli alleati europei di rischiare la “cancellazione della civiltà” adottando un approccio diverso. “Chi un Paese ammette nei suoi confini – in quale numero e da dove – definirà inevitabilmente il futuro di quella nazione”, si legge nel documento.

Queste mosse – accompagnate dall’inasprimento dei dazi e dalla retorica anti-outsider spesso venata di razzismo del presidente Donald Trump – suggeriscono l’obiettivo di isolare gli Stati Uniti da molte persone, prodotti e culture straniere. Segnalano anche che gli Stati Uniti stanno rifocalizzando la loro attenzione sui loro immediati vicini nell’emisfero occidentale, piuttosto che sul più ampio panorama globale che da tempo rappresenta il loro orizzonte.

Trump non è sicuro che le sue politiche economiche si tradurranno in vittorie a metà mandato

In un’intervista, afferma che i suoi sforzi per assicurarsi investimenti negli Stati Uniti non hanno ancora avuto pieno effetto e “non posso dire come ciò si rifletterà sugli elettori”.

Il presidente Trump ha espresso incertezza sulla possibilità che i repubblicani mantengano il controllo della Camera nelle elezioni di medio termine del prossimo anno, poiché alcune delle sue politiche economiche devono ancora avere pieno effetto.

Durante un’intervista rilasciata venerdì al Wall Street Journal nello Studio Ovale, il presidente ha elogiato i suoi sforzi per ottenere investimenti multimiliardari negli Stati Uniti, sostenendo che il denaro contribuirà a trasformare l’economia americana. Ha però ammesso di non poter prevedere se ciò si tradurrà in vantaggi politici per i repubblicani il prossimo autunno.

Alla domanda se i repubblicani avrebbero perso la Camera a novembre, Trump ha risposto: “Non posso dirlo. Non so quando tutti questi soldi entreranno in gioco”. Ha fatto notare che le previsioni indicano che ciò potrebbe accadere nel secondo trimestre.

“Ci stiamo isolando in un modo molto pericoloso che non credo questa amministrazione comprenda”, ha affermato l’ex senatore Chuck Hagel (R-Nebraska), che è stato Segretario alla Difesa sotto il presidente Barack Obama. “Ci troveremo isolati – pericolosamente isolati – in un mondo in cui non si vuole essere isolati. Una volta intrapresa questa strada, non si tornerà indietro. Non è così che funziona”.

Diversi esperti hanno affermato che il linguaggio di Trump riecheggia sempre più l’isolazionismo e il sentimento anti-immigrazione degli anni ’20 e ’30, che minimizzavano la minaccia dell’autoritarismo prima della Seconda Guerra Mondiale. Ma la portavoce della Casa Bianca Abigail Jackson ha affermato che l’amministrazione sta cercando di proteggere ciò che di grande c’è nell’America.

“La cultura e lo stile di vita americani meritano di essere difesi e preservati. Punto”, ha affermato. “Gli stranieri che arrivano in massa nel nostro Paese e si rifiutano di integrarsi nella società americana non fanno altro che ricreare le stesse condizioni che stanno distruggendo le nazioni da cui sono fuggiti. Non possiamo permettere che i loro problemi diventino i problemi dell’America”.

La diffidenza di Trump nei confronti dell’impegno straniero non gli ha impedito di schierare aggressivamente la potenza statunitense all’estero in alcune occasioni, in particolare nel suo tentativo di estromettere il presidente venezuelano Nicolás Maduro . Ma anche questo rientra presumibilmente nel suo tentativo di tenere a bada le influenze straniere nefaste, in questo caso il flusso di droga illegale. (Molti esperti di politica antidroga affermano che il Venezuela gioca un ruolo secondario nel trasporto di droga verso gli Stati Uniti.)

Un elicottero del Corpo dei Marines degli Stati Uniti a Porto Rico il 2 dicembre. © Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images

L’amministrazione ha anche rafforzato il suo regime tariffario globale negli ultimi giorni, minacciando di imporre un’ulteriore imposta del 5% al ​​Messico per una controversia sull’acqua e annunciando 11 miliardi di dollari in aiuti agli agricoltori per alleggerire il loro carico di imposte. Questo arriva poco dopo che Trump ha dichiarato che la revisione della Corte Suprema sulla costituzionalità delle tariffe è “letteralmente, una questione di VITA O DI MORTE per il nostro Paese”.

La retorica di Trump, nel frattempo, è stata incendiaria persino per un presidente la cui carriera politica è stata alimentata da duri attacchi agli immigrati. La recente invettiva del presidente si è concentrata principalmente su due eventi recenti: la sparatoria a Washington di due membri della Guardia Nazionale , presumibilmente da parte di un cittadino afghano, e le accuse di frode contro immigrati somali residenti in Minnesota.

Trump ha preso di mira in particolare i somali, definendoli “spazzatura” e attaccando la deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, spesso critica di Trump e nata in Somalia. In un discorso tenuto martedì in Pennsylvania, Trump si è riferito a Omar chiamandola “qualunque diavolo sia il suo nome, con quel piccolo ‘ching’, quel piccolo turbante”, facendo un gesto circolare sopra la testa per illustrare il concetto.

“Viene dal suo Paese, che… voglio dire, è considerato il peggior Paese del mondo, giusto?”, ha detto Trump al pubblico, che ha gridato “Rimandatela indietro!”. “Non hanno un esercito… Non hanno niente, non hanno polizia. Si controllano da soli, si uccidono a vicenda in continuazione.”

Omar ha risposto su X dicendo: “L’ossessione di Trump per me è oltremodo strana. Ha bisogno di un aiuto serio”.

Nel corso del discorso, Trump ha anche confermato un articolo del 2018 pubblicato sul Washington Post, da lui stesso smentito per anni, secondo cui avrebbe utilizzato un insulto durante una riunione alla Casa Bianca per definire le nazioni che presumibilmente inviano immigrati indesiderati negli Stati Uniti.

“Mi chiedo: ‘Perché accettiamo solo persone provenienti da Paesi di merda, giusto? Perché non possiamo avere persone dalla Norvegia, dalla Svezia, giusto un po’, e magari anche dalla Danimarca?'”, ha detto, descrivendo l’incontro del 2018 nel discorso di martedì.

Ivo Daalder, ambasciatore statunitense presso la NATO durante l’amministrazione Obama, ha affermato che un simile linguaggio illustra il razzismo che spesso è alla base del messaggio di Trump. “Penso che sia meno anti-immigrazione che pro-bianchi”, ha detto Daalder. “Lamentarsi del fatto che gli immigrati non provengano da Norvegia, Svezia e Danimarca: cosa c’è di diverso in loro? Sono persone di un colore diverso”.

I funzionari della Casa Bianca hanno affermato che tra i paesi scandinavi e la Somalia ci sono molte differenze non legate alla razza, come ad esempio un governo efficiente e un’economia stabile, e che Trump si riferiva a queste.

Fonte: The Washington Post