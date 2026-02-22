Uomo armato entra a Mar-a-Lago: ucciso dagli agenti del Secret Service

Il Secret Service ha sparato e ucciso un uomo armato che era entrato “senza autorizzazione” a Mar-a-Lago. Lo riporta il canale tv Fox News. Donald Trump in queste ore è alla Casa Bianca.

In un flash Fox News riporta che un giovane poco più che ventenne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco all’alba di domenica dopo aver presumibilmente violato il perimetro di sicurezza di Mar-a-Lago, la tenuta del Presidente Donald Trump a Palm Beach, in Florida. Lo ha annunciato il Secret Service degli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito dal Secret Service, l’incidente è avvenuto intorno all’1:30 del mattino, quando il sospettato ha effettuato un “accesso non autorizzato” alla proprietà. L’individuo è stato avvistato nei pressi del cancello nord mentre trasportava quello che sembrava essere un fucile a canna liscia e una tanica di carburante.

Gli agenti e un vice dell’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach hanno affrontato l’uomo, il quale è stato dichiarato morto sul posto. I funzionari hanno precisato che nessun membro del personale del Secret Service o dell’ufficio dello sceriffo è rimasto ferito e che, al momento del fatto, nessuna delle personalità protette dal Secret Service si trovava all’interno della proprietà.

L’FBI, il Secret Service e l’ufficio dello sceriffo della contea di Palm Beach stanno indagando sul caso, esaminando i precedenti dell’uomo, le sue azioni e il possibile movente, oltre all’uso della forza.