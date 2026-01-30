West Virginia, bibliotecaria arrestata: cercava sicari sui social per assassinare Trump

Una bibliotecaria della contea di Jackson, nel West Virginia, è accusata di aver pubblicato sui social media, in particolare Tik Tok, un video in cui sembrava ricercare un “cecchino” per colpire il presidente Donald Trump.

La donna è stata ufficialmente incriminata dopo aver presumibilmente diffuso filmati volti a reclutare potenziali assassini con l’obiettivo di eliminare il Presidente. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Jackson ha annunciato domenica sera che Morgan L. Morrow, 39 anni, residente a Ripley (West Virginia), deve rispondere di un capo d’imputazione per minacce terroristiche.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità, Morrow, impiegata presso la Jackson County Public Library, avrebbe utilizzato le piattaforme social per il “reclutamento di individui al fine di perseguitare e assassinare il presidente Trump”.

“Ulteriori dettagli saranno resi noti man mano che raccoglieremo i fatti e proseguiremo con l’attività investigativa”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Jackson, RH Mellinger. “NOTA: questa non intende essere una dichiarazione di natura politica. Si tratta di un’indagine penale in corso, legata a preoccupazioni documentate e inquietanti”.

La comunicazione del dipartimento dello sceriffo è giunta dopo che l’account Libs of TikTok ha diffuso un video attribuito alla Morrow. Il filmato era accompagnato dalla seguente didascalia: “Sicuramente un cecchino affetto da una malattia terminale non può essere una richiesta eccessiva su 343 milioni di persone”.

Tra i commenti al video pubblicato su Instagram dalla donna, altri utenti avrebbero inoltre proposto l’assassinio di Stephen Miller, vice capo di gabinetto della Casa Bianca per le politiche, oltre a quelli del CEO tecnologico Larry Ellison e dell’imprenditore della Silicon Valley Peter Thiel.

La redazione di Fox News Digital ha contattato la Jackson County Public Library per ottenere ulteriori dichiarazioni in merito.

