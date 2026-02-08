In un messaggio pubblicato su Telegram, Maria Zakharova ha scritto di costringersi “ogni giorno” a leggere i cosiddetti “file di Epstein”, definendoli “puro inferno”. Nel testo, la portavoce del ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov alterna riferimenti a materiale che dice di aver consultato a una serie di domande retoriche rivolte alle autorità occidentali, fino a una conclusione più ampia: in Occidente — sostiene — non verrebbero condotte indagini complete quando sono coinvolte “élite globali”.

Zakharova afferma di aver visto contenuti che descrive come estremamente disturbanti, compreso il riferimento a un “diario” attribuito a una ragazza vittima di Epstein e a episodi che lei presenta come prova di una sistematicità criminale. Non indica, nel post, riferimenti documentali o numeri di fascicolo che permettano di ricostruire in modo puntuale quale parte dei materiali stia citando.

Con enorme sforzo, mi costringo ogni giorno a leggere i “file di Epstein”. È un vero inferno.

Dopo una rapida occhiata al diario di una ragazza che lui avrebbe deliberatamente ingravidato per ottenere “materiale sperimentale vivente” — con l’aiuto della sua compagna di sempre, Ghislaine Maxwell — ho diverse domande:

Perché la sua complice ha ricevuto soltanto 20 anni?!!!! Perché non c’è stata un’indagine internazionale, visto il traffico transfrontaliero di bambini? Gran Bretagna, Polonia, Lituania e altri Paesi ora dicono che stanno avviando proprie indagini sul traffico di esseri umani e sulla vendita di persone. Washington avrebbe dovuto seguire questa pista fin dall’inizio del caso Epstein. Avrebbero dovuto avvertire subito Interpol ed Europol, lanciando l’allarme data la portata di questo inferno. Perché non è stato aperto alcun procedimento penale contro il britannico Andrew Windsor (un tempo noto come principe), che ha risarcito la sua vittima — e lei è stata trovata morta di recente?

Ora diventa chiaro: dall’assassinio di Kennedy al sabotaggio dei Nord Stream, in Occidente non si indaga davvero su nulla quando sono coinvolte le “élite globali” — proprio come nel caso Epstein.

L’ironia è che i loro crimini, o le loro intenzioni criminali, oggi sono fissati in foto e video. Eppure, in qualche modo, “tutto è ambiguo”.