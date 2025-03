Aeroporto di Heathrow: è stato sabotaggio? Aperta un’indagine dell’antiterrorismo

La polizia antiterrorismo sta conducendo le indagini sull’incendio che ha bloccato l’aeroporto di Heathrow.

Secondo il Telegraph, detective specializzati sono sul posto presso la sottostazione elettrica di North Hyde dopo l’esplosione avvenuta poco prima di mezzanotte.

La Metropolitan Police ha dichiarato che “al momento non c’è alcuna indicazione di un’azione criminale”, ma ha detto che “manterrà una mente aperta” e che gli agenti del Comando antiterrorismo guideranno ora le indagini a causa “dell’impatto che questo incidente ha avuto sulle infrastrutture critiche”.

Gli agenti – noti anche come “SO15” – svolgeranno un ruolo chiave per cercare di stabilire se qualche agente ostile sia stato coinvolto nell’innesco dell’incendio.

La notizia arriva mentre Downing Street ha dichiarato che ci sono “domande a cui rispondere” su come un singolo incendio sia stato in grado di far chiudere l’aeroporto.

Un portavoce del N. 10 ha dichiarato: “Ci sono domande a cui rispondere e le porremo per garantire che l’entità dei disagi non si ripeta”.

Almeno 1.351 voli da e per l’aeroporto subiranno l’impatto della chiusura, con un numero di passeggeri che si pensa possa arrivare a 291.000.

Gli aerei in arrivo sono stati dirottati su altri aeroporti, tra cui Shannon in Irlanda e Charles de Gaulle a Parigi, e gli esperti di aviazione hanno dichiarato che l’impatto dell’interruzione è “simile a quello dell’11 settembre”.

Un portavoce dell’aeroporto di Heathrow ha dichiarato che il sito rimarrà chiuso per tutto il giorno e non riaprirà prima di mezzanotte.

In un post su X di questa mattina, Sir Keir Starmer ha dichiarato di “ricevere aggiornamenti regolari” sulla situazione.