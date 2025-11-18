Basta alle telefonate di telemarketing. Vanno tutti denunciati

Dal 19 novembre i gestori di telefonia mobile dovranno bloccare le chiamate in ingresso che risultano spacciarsi per numeri di cellulare italiani, ma che in realtà arrivano dall’estero. È la seconda fase del progetto del Governo per fermare le telefonate fraudolente.

Dopo il via libera dello scorso giugno ai blocchi per le chiamate da numeri fissi internazionali che si fingono italiani, da martedì prossimo la stessa misura si applicherà anche ai numeri di cellulare. L’obiettivo è fermare le fastidiose chiamate di telemarketing abusive e le truffe, che molto spesso partono da call center esteri e vengono indirizzate verso i clienti italiani.

Il meccanismo tecnico che verrà applicato è lo stesso già in uso per i fissi: i gestori della rete mobile analizzeranno in tempo reale le chiamate in ingresso dall’estero. Se il numero presentato al destinatario rientra negli intervalli numerici italiani assegnati ai cellulari (ad esempio, le cifre iniziali 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 346, 347, 348, 349, 350, 360, 366, 371, 373, 377, 380, 388, 389 e altri), ma l’analisi del percorso della chiamata (il “tracciamento”) ne rivela l’origine estera, la chiamata verrà automaticamente bloccata e non arriverà sul telefono dell’utente.

Questa misura, fortemente voluta dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si basa su una tecnologia già sperimentata con successo per le linee fisse. Secondo i dati dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni (ISCOM), da quando è stato attivato il primo filtro, le chiamate fraudolente da numeri fissi falsi sono diminuite del 90%, passando da una media di 12 milioni al giorno a meno di un milione.

Nonostante l’efficacia dimostrata, il primo filtro ha spinto i truffatori a cambiare tattica, intensificando l’uso di numeri di cellulare falsi per aggirare il blocco. Da qui la decisione di estendere la barriera protettiva anche a questa tipologia di numerazione.

Il provvedimento non richiede alcuna attivazione o modifica delle impostazioni da parte degli utenti finali: il blocco sarà applicato in modo automatico e trasparente dai rispettivi operatori di telefonia mobile (TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, Fastweb e altri). L’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) avrà il compito di vigilare sull’effettiva e corretta applicazione del blocco da parte di tutti i gestori.

L’iniziativa del Governo non si ferma qui. È già allo studio, in collaborazione con Agcom, una terza fase del progetto che prevede l’introduzione di un “bollino” o contrassegno per i numeri delle aziende. Questo sistema di certificazione permetterebbe di identificare con certezza i chiamanti legittimi, distinguendoli immediatamente dai potenziali truffatori, offrendo così un ulteriore livello di protezione per i cittadini.