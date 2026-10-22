Blocco dei camion, Napoli «sotto assedio». Resta il chilometro zero

«È come quando c’era il lockdown durante il Covid. Rivedo le stesse scene. I clienti che arrivano per primi comprano molto più del necessario. Gli altri trovano poco o nulla». Mercoledì pomeriggio: un impiegato del Flor do Cafè, supermercato nei pressi della stazione della Cumana di Montesanto, quartiere del centro di Napoli, racconta i giorni complicati di chi deve rifornire il frigo e la dispensa mentre il blocco dei camion, provocato dalla protesta contro il caro benzina degli autotrasportatori, riduce al lumicino l’approvvigionamento di merci ai negozi.

Alle 14 di ieri, in effetti, i banconi della frutta e della verdura del supermercato sono semivuoti e lo stesso dicasi per i frigoriferi del latte e dei formaggi. Nei mercati rionali non va meglio. In piazza Montesanto un fruttivendolo “storico” espone quasi solo mele annurche (una qualità tipicamente campana e con una filiera molto corta) e loti, altro frutto estremamente comune in provincia di Napoli. «Per il resto – racconta – abbiamo ben poco perché molta della merce che vendiamo arriva dalla Sicilia o dalla Spagna e con questa situazione è tutto bloccato». Altro quartiere, diversa clientela, identici problemi. Nel supermercato Sole 24 in via Kerbaker, strada del quartiere borghese del Vomero, frutta e verdura sono ridotte al lumicino. Come a Montesanto, resistono le mele annurche e i loti. Spariti i meloni, pochissime le clementine (gran parte arrivano dalla Sicilia o dalla Calabria) e poca pure l’uva, che fino alla settimana scorsa era presente in diverse qualità. Latita la verdura fresca e quella (poca) preconfezionata e imbustata che era disponibile è andata letteralmente a ruba. Stessa sorte per i surgelati.

«Cercavo la marca di latte di riso che acquisto abitualmente – lamenta la signora Annalisa, che si aggira spaesata tra i banchi del supermercato – ma non c’è. Non ho trovato neanche la mozzarella e la scelta della pasta è limitata a pochi formati». Come nel mercato di Montesanto, nei supermercati cittadini i prezzi dei prodotti in vendita – mediamente più alti di quelli dei mercati rionali per quanto riguarda frutta e verdura – non paiono avere subito ritocchi al rialzo, almeno per ora, in conseguenza della crisi degli approvvigionamenti.

Non si può dire lo stesso per la benzina, che ieri a Napoli e provincia era introvabile in diversi distributori e negli altri era accessibile solo dopo lunghe attese in coda. Sui social alcuni automobilisti segnalavano che ci sono distributori dove il diesel si vende a 2,799 euro al litro e la benzina a 2,499 euro al litro, a fronte di prezzi medi indicati rispettivamente in 2,25 e 1,99 euro al litro. Il blocco dei camion ha avuto effetti a catena in molti campi. Gli atenei campani hanno fatto un brusco salto indietro, anche loro fino all’epoca Covid. La Federico II (dove ieri gli studenti hanno occupato il Dipartimento di Studi Umanistici contro il caro vita, associandosi all’iniziativa già adottata all’Orientale), l’ateneo Vanvitelli, l’Orientale, la Parthenope, l’università del Sannio hanno disposto che, nei prossimi giorni e fino a nuove comunicazioni, le lezioni si svolgeranno a distanza. Scelta parzialmente diversa per un’altra università, il Suor Orsola Benincasa, dove i docenti terranno lezione in aula, ma gli studenti potranno seguirle, se vorranno, anche da casa. In un comunicato l’ateneo federiciano motiva la scelta con la volontà di «limitare i disagi causati dalle agitazioni in corso e dalle conseguenti difficoltà di approvvigionamento del carburante».

Sulla stessa linea il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: l’amministrazione comunale ieri ha invitato «i dirigenti dell’ente e delle Municipalità a favorire la più ampia e temporanea applicazione del lavoro agile per i propri dipendenti». La protesta degli autotrasportatori sta creando difficoltà anche nella gestione del ciclo dei rifiuti. Racconta Alberto Boccalatte, presidente di Sapna, la società pubblica che ha in carico gli impianti di tritovagliatuta di Giugliano e Tufino dove affluiscono una parte considerevole dei rifiuti raccolti nei comuni della provincia di Napoli: «Abbiamo avuto problemi a fare uscire i camion diretti agli impianti fuori regione e al termovalorizzatore di Acerra.

C’è stato un incontro in prefettura e si è deciso che i mezzi saranno scortati dalle forze dell’ordine». Proprio come ai tempi dell’emergenza rifiuti, quando era frequente che gli autocompattatori diretti alle discariche individuate dai commissari fossero accompagnati dalla polizia per aggirare i blocchi dei cittadini, all’epoca mobilitati contro i nuovi impianti di rifiuti. A Melito, popoloso comune dell’area nord partenopea, è stata sospesa la raccolta dei rifiuti. A Positano quella del multimateriale.

Fonte: il Manifesto