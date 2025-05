Come si pronuncia Prevost, il nome del nuovo Papa

Il nome del nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, ha origini italiane. Un bisnonno ligure e una nonna creola. Il nonno si chiamava Giovanni Roberto Prevosto e nacque a Torino. Il suo cognome venne cambiato quando si trasferì negli Stati Uniti. Dai quartieri più poveri di New Orleans (dove si parla creolo, variante etnica del francese) alla periferia di Chicago. Ma come spesso succede negli Stati Uniti, per le parole straniere, il nome è stato poi anglicizzato, va esclusa quindi la pronuncia alla francese.

Le TV americane, nei primi giorni, lo hanno pronunciato così come si legge, PREVOST, con l’accento sulla “e”, lo conferma l’ascolto del video qui sotto di ABC News:

Ma non è così. Ogni dubbio può essere eliminato grazie a un altro YouTube, appena riscoperto, di quando anni fa il nuovo Pontefice era Vescovo in una diocesi di Chicago e in Perù. Lui stesso, nelle prime parole di saluto, si presenta pronunciando Prìvost, con la “t” quasi muta.

Se l’esperienza insegna, però, per gli italiani sarà più facile continuare a pronunciare PREVOST.