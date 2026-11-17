Basta prelevare una goccia dal drink per scoprire se contiene GHB, ketamina e scopolamina. Sostanze inodori e insapori che possono provocare perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre, in una rete di farmacie di Roma e provincia sarà possibile ritirare gratuitamente i dispositivi per il rilevamento rapido di sostanze stupefacenti nei cocktail.

Anche quest’anno Federfarma Roma ha deciso di replicare l’iniziativa “Il consenso non si scioglie in un drink”, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del drink spiking, ossia l’aggiunta inconsapevole di droghe nei cocktail per stordire le vittime e abusarne sessualmente.

Oltre 5mila dispositivi

“In considerazione dell’elevata partecipazione ottenuta nel 2025 – spiega Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma – questa volta abbiamo deciso di raddoppiare il numero dei kit nonché aumentare i presidi per la distribuzione. Saranno circa 5.000 i dispositivi gratuiti messi a disposizione della cittadinanza all’interno di ben 60 farmacie romane aderenti.”

Attraverso questi stick (CYD – Check your drink) è possibile rilevare, con una sola goccia prelevata dal proprio cocktail, sostanze inodori e insapori come GHB, ketamina, cocaina e scopolamina. Tutte droghe che possono provocare perdita di coscienza, amnesia e incapacità di difendersi. Parliamo di test ultra rapidi, facili da usare, discreti e accurati fino al 98%.

“Questa iniziativa testimonia, ancora una volta, come la farmacia sia ormai un punto di riferimento essenziale e di primo ascolto per la sicurezza dei giovani e delle donne – prosegue Cicconetti -. Siamo particolarmente orgogliosi che il modello virtuoso sviluppato a Roma per contrastare ogni forma di violenza abbia fatto da apripista su scala nazionale. Infatti, quest’anno si aggiungono alla nostra rete le farmacie di Brindisi e Brescia.”

Anche questa nuova edizione vede la stretta sinergia e la collaborazione tra Federfarma Roma, Giuridicamente libera, Befree, Telefono rosa, Differenza Donna, Associazione Ponte Donna Aps, Girotondo, Lucha y Siesta, Gener act.

Droghe dello stupro nei cocktail: kit gratuiti per riconoscerle nelle farmacie di Roma

https://www.romatoday.it/politica/test-anti-droghe-stupro-drink-dove-trovarli-roma.html