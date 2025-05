Il finto mosaico romano di McDonald’s alla Galleria Sordi: quando la parodia diventa paradosso

Un nuovo allestimento di un fast food a Roma, all’interno della storica Galleria Sordi, davanti a Palazzo Chigi, sta suscitando forti critiche per il suo tentativo di fondere l’iconografia dell’antica Roma con il marchio globale. L’operazione è vista come un passo falso, che trasforma i simboli del consumismo in una caricatura delle glorie imperiali.

L’allestimento presenta un falso mosaico di epoca imperiale con cornici dorate e motivi classici, ma al centro celebra il Big Mac, raffigurato come un imperatore tra tralci d’alloro. L’uso di caratteri che imitano l’epigrafia latina, una composizione che ricorda gli antichi termopoli e il logo dorato del fast food che domina la scena come un’aquila imperiale completano un quadro giudicato volgare e ridicolo.

In una città che lotta quotidianamente per preservare il suo immenso patrimonio artistico dall’incuria e dal turismo di massa dozzinale, questa operazione pubblicitaria è percepita come un insulto al buon gusto e all’intelligenza collettiva. Non viene letta come ironia o arte pop, ma come un imbarazzante scivolone nel kitsch involontario, che degrada anche il contesto storico in cui si inserisce.

La Galleria Sordi, già simbolo di una progressiva omologazione del centro di Roma con negozi globali e insegne standardizzate, subisce con questo allestimento un’ulteriore perdita di identità. La trasformazione del fast food in un finto tempio romano è considerata un atto di “violenza simbolica”, che banalizza la romanità riducendola a un gadget e svuota la classicità di ogni significato. Anche se l’intento fosse stato quello di essere “divertente” o parodistico, l’effetto ottenuto è grottesco, data l’enorme distanza culturale tra il marchio e l’antica Roma. Si configura come un profondo fraintendimento culturale che umilia sia le strategie di marketing sia il patrimonio storico.

La critica sottolinea che anche il consumo può essere un atto culturale e che presentare un hamburger come un’iscrizione latina non è un semplice gioco, ma un segnale preoccupante dell’indifferenza verso la memoria, i simboli e la bellezza, piegati alla logica del profitto globale senza alcun filtro di gusto o comprensione. Il falso mosaico, quindi, non è solo esteticamente discutibile, ma rappresenta una dichiarazione di noncuranza verso Roma e la sua storia, evidenziando una perdita di rispetto per ciò che si tenta goffamente di imitare.

Fonte: Artribune