Il tesoro di Bochicchio: maxi-sequestro da 9 milioni agli eredi del broker

Aveva costruito un impero di carta e lusso raggirando campioni dello sport, allenatori di primo piano e noti professionisti attraverso il più classico degli schemi Ponzi. A distanza di oltre quattro anni dalla sua scomparsa, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha eseguito un maxi-sequestro di beni per oltre nove milioni di euro tra l’Italia e l’estero, notificando il provvedimento agli eredi e a un familiare convivente di Massimo Bochicchio, l’ex broker finanziario deceduto a 56 anni nel giugno 2022 in un misterioso e violento schianto in moto sulla via Salaria a Roma, alla vigilia di un’udienza chiave del suo processo.

Attivo tra il 1999 e il 2022 attraverso le società di diritto inglese Kidman Asset Management e Tiber Capital, l’ex banker di Hsbc si era reso responsabile di truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Forte delle sue entrature nell’alta società e negli ambienti sportivi, prometteva rendimenti annui a due cifre a rischio zero: una voragine stimata tra i trecento e i cinquecento milioni di euro di capitali raccolti e in gran parte svaniti. Nella sua rete erano caduti nomi eccellenti del calcio italiano, tra cui Antonio Conte — che gli affidò oltre trenta milioni di euro —, l’ex commissario tecnico azzurro Marcello Lippi, il figlio Davide, l’attaccante Stephan El Shaarawy e l’ex calciatore Patrice Evra, oltre a medici, avvocati e imprenditori della capitale.

Con i proventi illeciti accumulati, Bochicchio garantiva a sé e alla famiglia un tenore di vita faraonico, del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati al fisco. Le complesse indagini patrimoniali condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, sviluppate anche grazie all’ausilio del software analitico «Molecola», hanno permesso di ricostruire la colossale discrasia tra le entrate ufficiali e il patrimonio effettivamente accumulato nel corso di oltre un ventennio di attività illecita.

Il patrimonio finito sotto chiave su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma — applicando le disposizioni del Codice Antimafia — comprende due appartamenti di pregio situati a Miami e a Londra, quote e compendi aziendali di otto società italiane ed estere, conti correnti, auto di lusso, orologi da collezione e gioielli di altissimo valore. Tra i beni bloccati figurano inoltre numerose sculture e dipinti attribuiti a maestri di primo piano dell’arte del Novecento come Andy Warhol, Mario Schifano e Giacomo Balla, per i quali sarà una perizia tecnica a stabilire la stima economica esatta.

Il provvedimento punta a sterilizzare i patrimoni accumulati attraverso il crimine, in attesa della successiva fase del procedimento che dovrà pronunciarsi sulla confisca definitiva da destinare, ove possibile, a risarcimento delle vittime.