La regina cinese delle criptovalute in carcere a Londra per aver rubato 6,5 miliardi di dollari in Bitcoin

Una donna, accusata dalla polizia di aver acquistato criptovalute per un valore di 5 miliardi di sterline, pari a 6,5 miliardi di dollari, utilizzando fondi rubati a migliaia di pensionati cinesi, è stata condannata a 11 anni e otto mesi per riciclaggio di denaro.

Emettendo la sentenza martedì presso la Southwark Crown Court, la giudice Sally-Ann Hales ha dichiarato a Qian Zhimin di essere stata “l’ideatrice di questo reato dall’inizio alla fine… il suo movente era pura avidità”.

Dopo essere fuggita dalla Cina, Qian si è trasferita in una villa a Hampstead, nel nord di Londra. La Polizia Metropolitana vi ha fatto irruzione un anno dopo, effettuando uno dei più grandi sequestri di criptovalute al mondo.

Oltre 120.000 cinesi hanno investito i loro soldi nella sua azienda, che sosteneva di sviluppare prodotti sanitari ad alta tecnologia e di estrarre criptovalute. In realtà, secondo la polizia, si è appropriata indebitamente dei fondi.

Gli investitori hanno dichiarato al BBC World Service di sperare di ottenere almeno una parte del loro denaro dalle autorità britanniche. Tutto ciò che non viene reclamato normalmente viene restituito al governo del Regno Unito, il che porta alcuni a ipotizzare che il Tesoro possa trarne vantaggio.

“Se riusciamo a raccogliere tutte le prove, speriamo che il governo del Regno Unito, il Crown Prosecution Service e l’Alta Corte possano mostrare compassione”, ha affermato una delle vittime che stiamo chiamando, il signor Yu, che afferma che il suo matrimonio è fallito a causa della frode. “Perché ora, solo quel bottino di Bitcoin può restituirci un po’ di ciò che abbiamo perso”.

Qian Zhimin, 47 anni, è arrivata nel Regno Unito con un passaporto falso nel settembre 2017, dopo che la polizia cinese ha iniziato a indagare su di lei.

Si è trasferita in una villa ai margini di Hampstead Heath, con un affitto di oltre 17.000 sterline (22.700 dollari) al mese. Per pagarlo, aveva bisogno di convertire i suoi Bitcoin in denaro da spendere.

Così si è spacciata per una ricca ereditiera di diamanti e antiquariato e ha assunto come assistente personale un ex addetto ai servizi d’asporto, al quale ha chiesto di scambiare la criptovaluta con altri asset, come contanti e proprietà.

***

Due persone che hanno riciclato Bitcoin per un valore di oltre 5,5 miliardi di sterline sono state condannate a 15 anni di carcere. Il cittadino malese Hok Seng Ling, 47 anni, si è dichiarato colpevole presso la Southwark Crown Court di Londra per aver stipulato un accordo di riciclaggio di denaro. Anche la sua complice, la cinese Zhimin Qian, 47 anni, ha ammesso di aver riciclato denaro, il che le è valso il titolo di “Dea della Ricchezza”, per via del suo stile di vita lussuoso. Entrambi sono comparsi presso la Southwark Crown Court.

Qian è stata condannata a 11 anni e otto mesi. Ling è stato condannato a quattro anni e 11 mesi.

Qian è fuggito dalla Cina con documenti falsi prima di entrare nel Regno Unito e riciclare denaro attraverso l’acquisto di immobili, ha affermato la Polizia Metropolitana. Insieme, la coppia ha truffato più di 128.000 vittime attraverso uno schema Ponzi in Cina tra il 2014 e il 2017. Ling avrebbe trafficato in criptovalute per conto di Qian, “sapendo o sospettando che le sue azioni avrebbero facilitato l’acquisizione o il controllo di beni criminali da parte di terzi”.

Lunedì 29 e martedì 30 settembre, la Polizia Metropolitana ha pubblicato le condanne di Zhimin Qian e Seng Hok Ling per reati ai sensi del Proceeds of Crime Act, relativi a un sistema che ha comportato il sequestro di circa 61.000 Bitcoin, per un valore attuale di circa 5 miliardi di sterline. La sentenza è stata emessa a seguito di un’indagine durata sette anni condotta dal team di criminalità economica della Polizia Metropolitana sul riciclaggio di denaro internazionale.