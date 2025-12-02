Le prime reazioni ad ‘Avatar: Fire and Ash’ di James Cameron

Avatar: Fire and Ash ha avuto le prime proiezioni per la stampa lunedì negli Stati Uniti e le reazioni iniziali suggeriscono che James Cameron possa celebrare un altro mega-successo da miliardi di dollari al botteghino.

Mentre le recensioni ufficiali della critica per Fire and Ash sono sotto embargo fino a ridosso della data di uscita del film, il 19 dicembre, 20th Century Studios ha permesso alla stampa di divulgare le reazioni sui social media dopo le proiezioni di questa settimana.

Il terzo capitolo della rivoluzionaria serie Avatar di Cameron vede l’azione tornare su Pandora dopo gli eventi di Avatar: La Via dell’Acqua del 2022 e introduce il popolo delle “Ceneri” (Ash), un clan Na’vi legato al fuoco. Fire and Ash vede la partecipazione dei veterani di Avatar Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, CCH Pounder e Giovanni Ribisi. Kate Winslet e Cliff Curtis, già presenti in La Via dell’Acqua, riprendono i loro ruoli.

Le maggiori nuove aggiunte al cast sono Oona Chaplin, che interpreta Varang, la leader Na’vi del clan Mangkwan che vive nei vulcani, e David Thewlis, che interpreta Peylak, il leader Na’vi dei Commercianti del Vento (Wind Traders).

Dato il blasone di Cameron e il posto unico di Avatar nella cultura pop, le prospettive di incasso per Fire and Ash appaiono positive, ma il film dovrà comunque compiere imprese eroiche per tenere il passo con i risultati dei primi due capitoli.

Avatar del 2009, il film che ha inaugurato la mania del cinema 3D, ha incassato oltre 2,9 miliardi di dollari al botteghino globale, cifra non aggiustata per l’inflazione. Il film detiene ancora il titolo di pellicola con il maggiore incasso nella storia. La Via dell’Acqua del 2022 ha totalizzato l’incredibile cifra di 2,34 miliardi di dollari in tutto il mondo, un dato ancora più notevole dato che l’industria cinematografica si stava ancora riprendendo dal calo post-COVID.