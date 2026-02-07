“Melania”, il film, è un vuoto pneumatico tra vanità e propaganda

Non proprio un successone in Italia il documentario Melania dedicato alla first lady americana, il più costoso della storia secondo la rivista The Hollywood Reporter. Nella giornata di mercoledì il film ha incassato 772 euro, con 104 spettatori in 61 sale, per una media inferiore ai due spettatori per schermo. Il totale complessivo raggiunge 8.784 euro, collocando il titolo al 63esimo posto della classifica giornaliera.

La critica di Bill Goodykoontz – Arizona Republic

Come film, “Melania”, il documentario di Brett Ratner sulla First Lady Melania Trump, è terribile. Come propaganda, è noioso e poco convincente. Come progetto di vanità multimilionario per gonfiare l’ego di Donald Trump e di sua moglie? Trump lo ha lodato, ovviamente, definendolo un “MUST WATCH” (da vedere assolutamente), ma è difficile credere che persino loro possano trovarci qualcosa di valore. Non c’è semplicemente nulla.

Ma non importerà affatto. Per i discepoli duri e puri del movimento MAGA, la pellicola sarà il miglior film dai tempi di “Quarto Potere” (con il quale condivide alcuni paralleli involontari). Ho guardato il film in una sala affollata, composta perlopiù da persone bianche e brizzolate. Mentre mi sedevo, la donna accanto a me stava guardando il cellulare. “Se è qui per ‘Melania’, immagino sia felice di questo”, ha detto, indicando una notizia sull’arresto di Don Lemon da parte degli agenti federali per il peccato di aver fatto giornalismo. Considerando che sono andato al cinema subito dopo aver scritto una colonna che condannava l’arresto, no, non sono troppo felice. E non lo ero nemmeno dopo la fine del film. Che spreco di tempo e denaro.

“Melania” è davvero così brutto?

Sento già le obiezioni: “Sei solo un giornalista liberal che è andato al cinema con la voglia di odiarlo. Non gli hai dato una possibilità”. A questo posso solo rispondere che la possibilità l’ho data, come faccio con ogni film che recensisco. E vi sfido a guardarlo tutto e a emettere un verdetto diverso.

Le note inquietanti di “Gimme Shelter” dei Rolling Stones danno il via alle danze, mentre guardiamo… una carovana di SUV che scorta Melania verso un aereo. Questo è il massimo della tensione che il film riesce a offrire. “Tutti vogliono sapere, quindi eccoci qui”, dice Melania. E cosa vorrebbero sapere tutti? Com’è stato per lei vivere i 20 giorni precedenti alla seconda inaugurazione di Trump, a quanto pare. Io non volevo affatto saperlo.

Eppure eccoci qui, mentre prova un abito e un cappello per l’inaugurazione e un altro vestito per i balli inaugurali. È interminabile. E occupa due scene. Per tutto il tempo, con una voce fuori campo solenne, Melania pronuncia frasi come: “La mia visione creativa è sempre chiara”. Non fatevi ingannare, Melania prende il ruolo di First Lady, e se stessa, molto seriamente. “Ogni giorno vivo con scopo e devozione”, dice. E ancora: “Userò sempre la mia influenza e il mio potere per lottare per i bisognosi”. Tra le altre sue citazioni degne di nota: “Onoro l’importanza della Casa Bianca”. Deve essere stato prima che suo marito facesse abbattere l’Ala Est (dove si trovava l’ufficio della First Lady).

Chi ha pagato per “Melania”?

Non si può fare a meno di pensare a “Quarto Potere” (Citizen Kane), in cui il ricco e potente Charles Foster Kane finanzia la disastrosa carriera operistica della moglie. Ma Trump non ha dovuto sborsare un centesimo. Quindi, come è stato possibile realizzare un film del genere? Come è passata la fusione multimiliardaria di Paramount? Il denaro parla. Secondo quanto riferito, Amazon ha pagato alla casa di produzione di Melania 40 milioni di dollari per i diritti del film (sarà trasmesso in streaming su Amazon Prime dopo l’uscita nelle sale) e altri 35 milioni per promuoverlo. Oh, guarda un po’, ecco Jeff Bezos nelle riprese di una cena a lume di candela la sera prima dell’inaugurazione, e seduto sul palco per l’evento stesso. Buffe, queste coincidenze.

La regia e il contenuto

Ratner è stato accusato nel 2017 da sei donne di molestie e abusi sessuali. Lui nega le accuse e non è mai stato incriminato, ma non dirigeva un film da anni. Dopo aver visto “Melania”, non sono ancora sicuro che lo abbia fatto. La fotografia è opportunamente intrisa di glamour. Se hai intenzione di realizzare un progetto di vanità, non risparmiare sulla parte estetica. Ma come documentario, è un caos confuso. È come se Ratner si sforzasse di trovare un significato profondo, senza riuscirci.

In una scena, ad esempio, Ratner accosta le riprese degli operai che rimuovono gli effetti personali della famiglia Biden dalla Casa Bianca con Melania che si mette il cappello. Avanti e indietro, avanti e indietro. Cosa sta cercando di dire? Che entrambe le operazioni sono lavori meticolosi? (Mettersi quel cappello è più complicato di quanto si possa immaginare). Non ha alcun senso.

È comunque preferibile alla scena in cui sentiamo Ratner, fuori campo, chiedere a Melania la sua canzone preferita. È “Billie Jean” di Michael Jackson, risponde lei, con il viso che si illumina per la prima volta nel film. E poi Ratner canta insieme alla canzone, e così fa Melania. Ed è persino preferibile alla scena in cui, alle 2 del mattino, tornato dai balli inaugurali, Trump va a letto. Sentiamo: “Sogni d’oro, Signor Presidente”. Da parte di Melania? No. Da parte di Ratner.

Donald Trump nel film

Trump non compare parlando in camera per un bel po’. Per lo più offre elogi banali alla moglie. A un certo punto, lo staff lavora con entrambi per pianificare i movimenti del giorno dell’inaugurazione. Melania esprime preoccupazione per la loro sicurezza, comprensibilmente. Un Trump annoiato chiede: “Quando inizio a rendere l’America di nuovo grande?”. Il pubblico in sala ha esultato.

Ed è per questo che il mondo MAGA adorerà il film. Il film parla di Melania, Melania è sposata con Trump, Trump ama il film e quindi devono amarlo anche loro. È così che funziona questo ecosistema. Detto ciò, l’applauso alla fine del film è stato debole, non il boato che mi aspettavo.

Tutto quello che posso dire è che, a prescindere da chi lo ha fatto, da chi lo ha pagato e da chi ne sia il soggetto, “Melania” è un film singolarmente pessimo. Gli ho davvero dato una possibilità onesta. Voi gliela darete?

Voto: 1 stella (Un disastro)