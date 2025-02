Michael Schumacher, all’asta la sua Ferrari degli Anni ’90. Qui le foto

Quando va all’asta qualcosa che è stato posseduto da Michael Schumacher è sempre un grande evento. Costruita all’inizio del 1996 la Ferrari F355 GTS è già apparsa in numerose pubblicazioni: da Forza a Ferrari World, fino a Auto Trends, che oltre al legame con il celebre pilota, ne attestano la sua fama.

L’iconico modello si caratterizza per la combinazione del colore blu in alternanza con gli interni in pelle tinta crema. Un contrasto netto rispetto alle sfreccianti vetture rosso fuoco che cavalcava sui circuiti di tutto il mondo.

L’auto ha ottenuto nel 2020 la certificazione «Ferrari Classiche», a conferma della conservazione del telaio, del cambio e della carrozzeria, nella versione originale. La splendida macchina, che invoglierebbe qualsiasi collezionista del settore, è accompagnata dai manuali originali e dal libretto di manutenzione che ne dimostra la consegna alla società del manager di Michael Schumacher, Willi Weber il 30 aprile del 1996.

Inoltre, una lettera dell’archivio del centro di assistenza di Ferrari, Monaco Motors, confermano che la F355 GTS era di proprietà di Schumacher e che era stata revisionata presso il loro ente fino al settembre del 1997.

Si dice anche che l’auto sia stata configurata personalmente da Schumacher. Ma, come sottolinea la casa d’aste, pure tralasciando il legame con il leggendario pilota, questa favolosa vettura parla già per sé stessa, essendo uno strepitoso esempio di una delle auto sportive col motore centrale più desiderabili nel suo genere. Un dettaglio che si unisce alla rara combinazione cromatica e dell’opzione di un cambio manuale a sei marce. Poi è ovvio, il legame con lui non fa che aumentarne il prestigio, senza poi dimenticare l’autografo sul sedile. Inutile dire che questa è un’occasione da non perdere.

L’appuntamento, a cura di Sotheby’s, è dal 4 al 7 febbraio 2025

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da VanityFair, che ringraziamo