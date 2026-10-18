Neil Young: ‘Digger’ è il miglior film che abbia mai visto

Digger potrà anche rivelarsi un flop al botteghino capace di spaccare la critica, ma ha trovato un ammiratore d’eccezione in Neil Young, che ha incoronato la pellicola con protagonista Tom Cruise come «il miglior film che abbia mai visto».

Il cantautore ha condiviso il proprio giudizio nella rubrica Letters/Artists/Bandstand del suo sito, il Neil Young Archives Times-Contrarian. Mentre l’indice di gradimento dell’opera è risalito al 53% su Rotten Tomatoes, Young ha rimproverato i recensori di non aver colto l’essenza del film diretto da Alejandro González Iñárritu. Ecco cosa ha scritto:

Digger è il miglior film che abbia mai visto. A mio giudizio, nessuna delle recensioni lette finora riesce a descriverlo in modo adeguato: sembrano tutte ignorarne l’impatto complessivo e, per la maggior parte, sono stroncature. Questa pellicola appartiene interamente alla sfera dell’arte. È essa stessa la miglior recensione di sé. Ignorate qualunque altro giudizio, e dimenticate persino queste mie parole, prima di andare a vederla.

Considerare Digger come il classico film di Tom Cruise sarebbe fuorviante. Lo definirei piuttosto un’opera profondamente figlia del nostro tempo. Tom Cruise si limita a interpretarne il protagonista, ma siamo lontani anni luce da una pura operazione commerciale: è una creazione d’autore, raffinata e attuale. I temi sollevati riflettono in presa diretta lo scenario politico e sociale contemporaneo. L’opera è a tal punto intrisa di espressione artistica e cambi di registro radicali da risultare forse indigesta per chi si aspetta la solita produzione convenzionale a cui siamo abituati oggi.

Concepita e diretta con rara maestria, racconta una vicenda così vicina al nostro quotidiano da rischiare quasi di sfuggire: fotografa le dinamiche del potere politico e la saturazione commerciale odierna. È una visione obbligata per quanti provano disillusione davanti all’assenza di un coinvolgimento autentico in gran parte, se non nella totalità, delle proposte contemporanee. Digger è un appuntamento da non mancare.

Serve però accostarsi alla visione con una mente del tutto sgombra da pregiudizi. Rimanete in sala anche quando vi sembrerà che la pellicola non funzioni. Restate lì, senza lasciarvi spiazzare dal suo approccio narrativo. Questo è il film più grande — la più autentica opera d’arte — a cui abbia mai assistito, ed è semplicemente il mio punto di vista. Bisogna solo mantenere lo sguardo aperto e viverlo. Dimenticate tutto ciò che ho scritto.

A due settimane dal debutto nelle sale, Digger ha incassato circa 38 milioni di dollari a livello globale; secondo quanto riportato da Variety, la produzione dovrebbe raggiungere i 350 milioni solo per coprire i costi. Come fa notare lo stesso Young, si tratta inoltre dell’ultima pellicola distribuita da Warner Bros. prima della fusione con Paramount.

Mentre il film rischia concretamente di trasformarsi in uno dei più pesanti disastri commerciali nella storia recente del cinema, diverse personalità di spicco di Hollywood — tra cui Jane Fonda, Guillermo del Toro e Anne Hathaway, coprotagonista insieme a Cruise in Days of Thunder 2 — si sono schierate pubblicamente a favore dell’opera. Eppure, è proprio Neil Young a esserne diventato, con ogni probabilità, il più fervente paladino.