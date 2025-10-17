Ortigia, United States of America

di Gianni Perrelli

“Scusi, ma lei è italiano?”. Mi sono appena seduto in beata solitudine a un tavolo vista mare di Ortigia. Intorno, masse schiamazzanti di turisti stranieri; la lingua più diffusa è l’inglese in versione americana. Strabuzzo gli occhi: è la seconda volta in pochi mesi che me lo chiedono.

La prima a Venezia, alla reception di un hotel vicino a piazza San Marco. Allora risposi, un po’ sorpreso e un po’ seccato — essendo nato proprio a Venezia: “Perché me lo chiede? Venezia non è più in Italia? È avvenuto un colpo di Stato mentre viaggiavo in aereo da Roma?”. Stavolta, rassegnato allo spirito dei tempi, sono meno caustico. “Complimenti, lei ha proprio un occhio di falco”, replico in italiano al cameriere dubbioso. Sarà stato l’abbigliamento, sarà stata la postura. Fatto sta che ha colto nel segno: sono un italiano. Un italiano vero. Con la sensazione straniante di essere quasi una mosca bianca in una moltitudine di turisti provenienti da ogni angolo del mondo, ma in netta prevalenza dagli States.

Già a Ibla (Ragusa), capitale del barocco, mi ero reso conto di far parte di una riserva indiana. Il conducente di un trenino itinerante lungo i tesori architettonici mi aveva simpaticamente ripreso per essermi intruppato dentro una carrozza affollata da gruppi di americani. “I viaggiatori italiani solitari qui sono un’eccezione. Le avrei riservato un posto più tranquillo”.

Dopo pranzo, ancora a Ortigia, mi fermo in un bar per un caffè. Mi vengono servite al bancone poche gocce di brodaglia insipida al mirabolante prezzo di 1,50 euro. “Sono i listini di New York”, osservo. “Macché”, è il controcanto. “I clienti americani dicono che a New York per un caffè possono chiedere anche 5 dollari. Un euro e mezzo, per loro, è regalato”.

Verso il tramonto, mentre il sole declina, dalle barche che rientrano dalle gite nello specchio di mare antistante sento levarsi ad alta voce cori yankee con mani alzate al cielo. È il saluto pagano al sole, al giorno che se ne va. Sembra Miami. Mi viene in mente che nel 1947 il bandito Giuliano, dopo un’intervista a un giornalista americano, consegnò una lettera da inoltrare al presidente Harry Truman: chiedeva l’annessione della Sicilia agli USA (come 49° Stato) in cambio dell’eliminazione del comunismo dall’isola. Non arrivò mai risposta.

Prima di sera vado a registrarmi in un albergo. Mi chiedono le generalità in inglese. Mi arrendo: “My name is John”.

Gianni Perrelli è giornalista e scrittore, già corrispondente da New York e prima caporedattore per L’Europeo e L’Espresso, dove ha guidato gli Esteri e firmato reportage dai principali teatri di crisi (Iraq, Iran, Afghanistan, Siria). Ha iniziato a Bari, è professionista dal 1970, e ha vinto premi giornalistici tra cui Città di Roma e Capalbio. Tra i suoi libri: Professione reporter, Il mestiere di inviato e i romanzi Habana Libre e Il quinto vuoto. (it.wikipedia.org)