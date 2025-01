Suicida dopo la truffa dei bitcoin. «Ha perso più di 200 mila euro»

Lo hanno trovano morto in casa. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Alessandro Argentini, 59 anni, di Chivasso, informatico in Naspi da un anno. Il sospetto è che a ucciderlo sia stato stato un mix di farmaci. Il motivo? La disperazione, dopo aver perso moltissimi soldi, almeno 150 mila euro, e forse fino a 200.000, l’equivalente della liquidazione più la buonuscita dopo tanti anni di lavoro.

Truffa in criptovalute: la denuncia della sorella

Alessandro Argentini, ha rivelato la sorella Antonella alla trasmissione «Chi l’ha visto?» in onda ieri sera, mercoledì 29 gennaio, si è tolto la vita in seguito a una truffa subita con le criptovalute. Dallo scorso ottobre – sostiene la sorella – Alessandro sarebbe caduto in un raggiro che ha prosciugato il suo patrimonio.

Il sospetto di un raggiro internazionale

«Ho trovato due chat che rivelano il fatto che fosse vittima di una truffa – racconta la donna -. I numeri avevano prefisso della Gran Bretagna che spiegavano come mio fratello avrebbe dovuto ricevere i guadagni. Ma ogni volta che lui chiedeva di riavere i soldi, gliene venivano chiesti altri con la scusa di dover sbloccare il conto». Alessandro avrebbe autorizzato nel tempo bonifici da mille a duemila euro su conti intestati sempre agli stessi nomi, persone sulle quali ora si indaga per sapere si tratti di complici della presunta truffa, o se siano invece altre vittime dello sistema piramidale.

Non basta: oltre ai bonifici Alessandro Argentini pagava anche il suo broker, che si è presentato come Lorenzo M. (con tanto di parola d’ordine iniziale, «Francoforte»), chiedeva altri soldi. Ma nelle chat del telefono ci sarebbero altri nomi.

Mesi di versamenti

Per almeno quattro mesi Alessandro aveva ricevuto promesse di crescita economica e guadagni allettanti, racconta sempre la sorella. Per questo continuava a versare denaro. Fino all’ultima richiesta di duemila euro per sbloccare un bonifico da 100mila euro.

La disperazione della sorella, la chiamata a “Chi l’ha visto?”

La sorella, sconvolta dalla scoperta, ha deciso di rivolgersi non soltanto alla stampa ma anche alla popolare trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, condotta da Federica Sciarelli in onda su Rai 3, che già in passato si è occupata di casi simili. Proprio in una recente puntata del programma è stato ricordato il dramma di Katia Palagi, la donna lucchese che si sarebbe tolta la vita nel novembre 2024 a causa di un analogo raggiro legato alle criptovalute. I due episodi, uniti ai numerosi messaggi di segnalazione e richiesta d’aiuto arrivati in redazione, lasciano presagire un fenomeno più diffuso di quanto si pensi.

Truffe in criptovalute: pericoloso marketing telefonico

Le storie di Alessandro e Katia, purtroppo, non sono isolate. Numerosi italiani cadono ogni anno vittime di raggiri legati all’acquisto e alla gestione di Bitcoin o di altre valute virtuali. Spesso i truffatori agiscono da piattaforme apparentemente “certificate” o si presentano come broker esperti, convincendo le vittime a effettuare bonifici su conti terzi o a versare denaro su siti poco trasparenti.

Il meccanismo solitamente è il seguente: viene promesso un guadagno rapido e ingente, e si sollecitano continui depositi necessari, dicono, a “sbloccare” i fondi. Una volta ricevuti i versamenti, i sedicenti operatori scompaiono nel nulla o continuano a chiedere nuove somme, sostenendo che, solo pagando ulteriori commissioni, sarà possibile recuperare l’investimento iniziale.

E’ un vero e proprio scandalo, questo del marketing telefonico super aggressivo e delle chat, centinaia di persone vengono raggirate in Italia ogni giorno. Un fenomeno in enorme aumento che dovrebbe provocare la reazione di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. E le denunce dei raggirati.