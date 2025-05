Villa Lais Legge: da rassegna di nicchia a micro-fiera per l’editoria indipendente

Un faro per l’editoria indipendente che spesso lotta contro la scarsa visibilità: questo è Villa Lais Legge, la rassegna letteraria a Roma che, giunta alla sua V edizione, si consolida e si rinnova, trasformandosi in una vera e propria micro-fiera. Nata nel 2021 da un’intuizione della libraia di Blue Room, l’iniziativa mirava inizialmente a promuovere la sua piccola libreria di quartiere e, soprattutto, a dare voce a quel mondo editoriale indipendente ricco di proposte originali, innovative e di alta qualità.

Quella che era partita come un esperimento con soli cinque editori e un pubblico contenuto, ha dimostrato la sua validità anno dopo anno.

Nell’edizione di quest’anno – QUI IL PROGRAMMA – dal 28 maggio al 1° giugno, non mancheranno gli incontri letterari, le presentazioni di libri e i reading. I visitatori potranno inoltre passeggiare tra gli stand, curiosare tra le proposte editoriali e dialogare direttamente con gli editori indipendenti presenti e che sono:

8tto edizioni, AG Book Publishing, Astarte Edizioni, Bakemono Lab, cliquot, déclic, Il ramo e la foglia edizioni, Jimenez, L’orma editore, Le Commari edizioni, le plurali, Liberty Bell, minimum fax, Nova Delphi Libri, Orizzonte Milton, Pennarossa, readerforblind, Radici Edizioni, tab edizioni, Edizioni Tlon, Wojtek Edizioni

Tra gli ospiti confermati: Giuliana Sgrena e Piero Marrazzo.

Durante la manifestazione avrà luogo la premiazione del IV concorso letterario e d’illustrazione, ispirato al centenario della nascita di Andrea Camilleri, e la presentazione dell’antologia Vibrazioni e riverberi. Racconti e illustrazioni alla quale interverrà lo scrittore Sandro Bonvissuto e di Silvia Torrioli, nipote di Andrea Camilleri – Fondo Andrea Camilleri.

Il successo di Villa Lais Legge è anche frutto di preziose collaborazioni. Da quattro anni, Blue Room è affiancata da CrunchEd, associazione culturale che non solo co-organizza la rassegna ma cura anche il concorso letterario e d’illustrazione, pubblicandone le antologie. Con la recente evoluzione in micro-fiera, lo staff organizzativo si è arricchito della partecipazione di tab edizioni, a dimostrazione che “insieme si va decisamente più lontano”, pronti a scrivere nuovi capitoli per l’editoria indipendente.