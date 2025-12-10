Zermatt, ai piedi del Cervino il progetto per il grattacielo più alto della Svizzera

Ai piedi dell’iconico Cervino, nel cuore di una delle località alpine più famose al mondo, potrebbe presto sorgere una struttura che sfida le convenzioni architettoniche montane. Il progetto Lina Peak, una torre residenziale di 260 metri, è la visione dell’imprenditore locale Heinz Julen per rispondere a una delle sfide più pressanti di Zermatt: la cronica carenza di alloggi. Il progetto sarà presentato ufficialmente alla popolazione venerdì 14 novembre 2025, con l’avvio di una raccolta firme per sostenerlo.

Questo grattacielo alpino non è solo una proposta edilizia, ma un manifesto che mira a “ripensare Zermatt”, offrendo un modello di sviluppo verticale per preservare il suolo e garantire un futuro sostenibile alla comunità locale.

Il visionario Heinz Julen

Per comprendere la portata di Lina Peak, è essenziale conoscere il suo ideatore. Heinz Julen (61 anni) è una figura poliedrica e profondamente radicata nel tessuto di Zermatt. Artista, architetto, designer e albergatore, Julen è noto per il suo stile non convenzionale che fonde lusso, arte e design industriale. I suoi lavori, come il Backstage Hotel e i suoi esclusivi chalet e loft, sono diventati punti di riferimento a Zermatt, caratterizzati da un uso audace di materiali come acciaio, legno e cemento, e da soluzioni spaziali innovative. La sua reputazione di “architetto ribelle” e visionario precede questo progetto, che si inserisce nel suo percorso di costante ricerca di nuove forme espressive per l’abitare in montagna.

Il progetto Lina Peak in dettaglio

Lina Peak si propone come un “villaggio verticale”, un progettato multifunzionale per integrare diverse necessità della comunità. La torre, che sorgerebbe su un terreno di 6’000 metri quadrati di proprietà dello stesso Julen a nord del centro del villaggio, è molto più di un semplice edificio residenziale. Il progetto prevede una struttura complessa e integrata per rispondere a diverse esigenze della comunità.

Descrizione del progetto

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un “polmone” per Zermatt, un intervento che, attraverso la densificazione verticale, possa alleviare la pressione sul suolo e restituire tranquillità al centro del villaggio.

Una risposta alla crisi abitativa

La visione di Julen affonda le radici in un problema socio-economico tangibile. Zermatt, che gode di un successo turistico senza precedenti (2,6 milioni di pernottamenti e approssimativamente 450 milioni di franchi di valore aggiunto nel 2024), soffre di una gravissima crisi abitativa. Con una popolazione residente di circa 6’000 persone che esplode fino a oltre 40’000 durante l’alta stagione invernale (stima basata sul flusso turistico e sul personale stagionale, ndr.), il tasso di sfitto è sceso a un drammatico 0,4%, come ha raccontato Julen in un’intervista a Stadtfragen. Piattaforme come Airbnb hanno fatto lievitare i prezzi degli affitti, rendendo quasi impossibile per chi vi risiede o vi lavora durante la stagione i residenti e i lavoratori stagionali trovare alloggi a prezzi sostenibili. Lina Peak si propone come una soluzione radicale a questo problema, offrendo centinaia di appartamenti a prezzi calmierati, con un modello di finanziamento misto che coinvolge privati, autorità comunali e altri fornitori di servizi.

Fonte: TvSvizzera.it