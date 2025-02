Zero Day, De Niro presidente degli Stati Uniti fronteggia il caos

Da oggi su Netflix è disponibile la nuova serie tv thriller di stampo politico dal titolo Zero Day, con protagonista una leggenda di Hollywood come Robert De Niro.

Netflix e De Niro sono un mix che promette molto bene: ma cosa c’è da aspettarsi da Zero Day? Ecco tutto quello che dovete sapere sulla trama della serie. Intanto il trailer ufficiale di Netflix:

La miniserie è composta da 6 episodi e le vicende si dipanano intorno ad un evento devastante per gli Stati Uniti: un attacco informatico ha paralizzato la nazione e ha causato migliaia di vittime, e gravissimi problemi nei sistemi di comunicazione e nelle reti elettriche. All’indomani di un devastante attacco informatico, un ex presidente, Robert De Niro, è incaricato di trovare i responsabili e cercare la verità poco prima che sia sferrato un altro attacco. Ma la più grande minaccia è una potenza straniera, oppure proviene dall’interno?

Sebbene l’America con Trump presidente sia in uno stato di disordine e abbia portato il caos nella politica internazionale, il Paese non è ancora in una situazione così apocalittica come l’America immaginaria di Zero Day (qualcuno avrà anche visto Civil War, di Noland, in cui il Commander in Chief è già al terzo mandato).

Per cercare di risolvere la drammatica crisi, il Congresso prende la decisione di richiamare l’ex presidente degli USA George Mullen (De Niro), avrà il compito di istituire una commissione speciale d’inchiesta, cercare la verità e trovare i responsabili, poco prima che sia sferrato un altro attacco, in modo da rimettere in sicurezza l’America. Mullen dovrà combattere con i suoi problemi personali e un’intricata rete di complotti e minacce che metteranno alla dura prova la sua professionalità.

Nel cast di Zero Day ci sono Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton e Angela Bassett. La serie è stata creata da Eric Newman, Noah Oppenheim e Michael Schmidt.

Non perdetevi il nuovo e attesissimo trailer di Zero Day prima di godervi su Netflix la serie.