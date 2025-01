Da oggi in vendita Fiat Grande Panda: più tecnologica, costa poco

L’ibrida. La Fiat Grande Panda Hybrid adotta la versione da 101 cavalli dell’1.2 tre cilindri Stellantis: la Casa parla di un consumo medio di 18,5 km/litro. I listini partono da 18.900 euro per la Pop: l’allestimento ha i cerchi di acciaio neri da 16″, il climatizzatore manuale, il cruscotto digitale da 10”, i sensori di parcheggio posteriori e gli Adas obbligatori (dal mantenimento in corsia al riconoscimento dei segnali stradali, passando, ovviamente, per la frenata automatica d’emergenza). Manca tuttavia il divano reclinabile, che si ritrova invece nella Icon (mentre solo l’allestimento più ricco ha quello frazionato): per 20.400 euro, quest’ultima aggiunge i proiettori a Led (anche posteriori), l’infotainment con schermo da 10,25” (la base ha solo un supporto per lo smartphone), il cruise control e gli alzacristalli elettrici posteriori. Al vertice del listino c’è la versione La Prima con i cerchi di lega da 17”, le barre sul tetto, i vetri posteriori scuri, il navigatore, il clima automatico, la retrocamera e la ricarica wireless per gli smartphone. Per lei vanno messi in conto 22.900 euro.