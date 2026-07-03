Ferrari cambia il capo del marketing dopo il fiasco di Luce, sua prima auto elettrica

Dopo la controversa presentazione del primo veicolo elettrico di Ferrari, la tempistica dell’ultimo cambio al vertice sta sollevando più di qualche perplessità.

La casa di auto sportive di lusso ha annunciato che sostituirà lo storico Chief Marketing and Commercial Officer, Enrico Galliera. Al suo posto, dal 1° luglio, subentrerà Massimiliano Di Silvestre, ex amministratore delegato di BMW Italia.

Questo rimpasto di leadership arriva appena un mese dopo che Ferrari ha svelato le linee esterne della sua ultima auto Luce EV, nata dalla collaborazione con LoveFrom, il collettivo creativo fondato dall’ex capo del design di Apple, Jony Ive. Il design della vettura si è rivelato fin da subito controverso per i fan e gli investitori del Cavallino. Subito dopo la presentazione, le azioni Ferrari quotate a Milano sono crollate di oltre l’8%, mentre i titoli quotati a New York hanno perso più del 5%.

È lecito affermare, quindi, che la tempistica di questa uscita di scena ad alto livello appaia quantomeno sospetta.

Tuttavia, Ferrari sostiene che non sia così. Secondo un comunicato stampa, Galliera, che lavora presso l’azienda da più di 16 anni, ha deciso di lasciare Ferrari per “intraprendere un nuovo capitolo del suo percorso professionale”. Ferrari ha affermato che la decisione era stata comunicata all’azienda “tempo fa”.

“Desidero ringraziare Enrico per il contributo straordinario che ha dato a Ferrari lungo la sua carriera,” ha dichiarato l’amministratore delegato di Ferrari Benedetto Vigna nel comunicato stampa. “Con passione e competenza, ha giocato un ruolo significativo nella crescita dell’azienda e nel rafforzamento del brand Ferrari a livello mondiale”.

Ferrari ha presentato la controversa berlina Luce a Roma a fine maggio. Ora è stata ufficialmente lanciata in Cina con un prezzo al dettaglio di 3.988.000 yuan, circa 586.600 dollari. Il mercato cinese ha ricevuto 88 unità della Luce, che risulterebbero essere già completamente esaurite.

Fonte: Gizmodo