La cinese BYD firma un accordo di distribuzione per ricambi auto in Italia

La casa automobilistica elettrica cinese BYD ha dichiarato venerdì di aver siglato un accordo per la distribuzione di ricambi per auto con l’azienda italiana Intergea, nell’ambito della sua strategia di potenziamento della presenza in un mercato europeo chiave.

I produttori di auto cinesi stanno cercando di incrementare le vendite in Europa mentre il loro mercato interno rallenta, contando sul loro vantaggio nella tecnologia EV e sulla creazione di impianti di produzione e assemblaggio nella regione.

In base alla partnership annunciata venerdì, a partire da maggio i ricambi originali BYD saranno resi disponibili in 48 ore in tutta Italia da CRF, un’unità di Intergea.

L’accordo è un “passo fondamentale per rompere il preconcetto sulla difficoltà di reperire ricambi per i veicoli asiatici, un problema spesso percepito come un ostacolo all’acquisto”. ha dichiarato BYD nel suo comunicato.

A marzo BYD aveva dichiarato di voler raddoppiare le vendite al di fuori della Cina, arrivando a superare le 800.000 auto nel 2025.

Questa partnership evidenzia il tentativo cinese di aggirare indirettamente dazi e barriere della guerra commerciale, puntando su alleanze locali per consolidare la presenza sul mercato europeo. Tuttavia, rimane alto il rischio di nuove tensioni regolamentari e protezionistiche che potrebbero ostacolare ulteriormente l’espansione cinese nel continente.

Fonte: Reuters