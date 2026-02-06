Stellantis, dietrofront sulle auto elettriche costa 22 miliardi. E il titolo precipita

I numeri e gli effetti della stangata

Gli oneri produrranno uscite di cassa per 6,5 miliardi nei prossimi quattro anni, ma i loro effetti si fanno sentire già nel secondo semestre: i ricavi risultano compresi tra 78 e 80 miliardi, mentre la redditività è scivolata in negativo con un risultato operativo tra -1,2 e -1,5 miliardi, una perdita netta tra 19 e 21 miliardi e flussi di cassa operativi compresi tra -2,3 e -2,5 miliardi.

Nel dettaglio, 14,7 miliardi derivano dal riallineamento dei piani di prodotto alle reali preferenze dei clienti, dalle nuove normative sulle emissioni negli Stati Uniti e dalle «aspettative significativamente ridotte per i modelli Bev». All’interno di questa cifra, 2,9 miliardi riguardano svalutazioni per prodotti cancellati – tra cui il Ram 1500 elettrico – e 6 miliardi sono collegati alle piattaforme. Altri 2,1 miliardi sono legati al ridimensionamento della supply chain dedicata ai veicoli elettrici.

Un ulteriore impatto di 5,4 miliardi deriva da cambiamenti operativi, con 4,1 miliardi riferiti all’aggiornamento delle stime sui fondi garanzia, reso necessario dal recente aumento dei costi e da un deterioramento della qualità, conseguenza di decisioni operative non all’altezza delle aspettative. I rimanenti 1,3 miliardi comprendono altre iniziative, tra cui la riduzione della forza lavoro in Europa.