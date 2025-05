Tesla, le vendite nel Regno Unito crollano del 62%. Germania: -46%

Nel mese di aprile, le vendite di nuove auto Tesla sono crollate nel Regno Unito e in Germania, toccando i livelli più bassi da oltre due anni. In Germania, le immatricolazioni sono diminuite del 46% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre nel Regno Unito il calo è stato ancora più drastico: –62%. Questi dati emergono nonostante un generale aumento della domanda di veicoli elettrici in entrambi i paesi.

Anche in altri importanti mercati europei le vendite della casa automobilistica di Elon Musk hanno subito un brusco rallentamento. In Germania, ad esempio, sono state immatricolate solo 885 Tesla ad aprile, segnando il quarto mese consecutivo di flessione e un calo complessivo annuo superiore al 60%. Nel Regno Unito, dove Tesla aveva finora resistito alla tendenza negativa, le vendite sono crollate a 512 unità, rispetto alle 1.352 dello stesso mese del 2024.

La quota di mercato di Tesla nel segmento elettrico britannico è scesa dal 12,5% al 9,3% rispetto all’anno precedente. Il marchio punta a rilanciarsi con il nuovo Model Y, le cui consegne in Germania e Regno Unito sono previste a partire da giugno. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima di verificare l’effettivo impatto di questo aggiornamento sulle vendite.

Un manifestante protesta contro Tesla (e Elon Musk) davanti a una concessionaria

Sul fronte politico e reputazionale, Musk sta affrontando crescenti critiche legate alla sua vicinanza all’ex presidente Donald Trump e alle sue prese di posizione politiche, che hanno provocato proteste e atti vandalici contro Tesla sia negli Stati Uniti che in Europa. Dopo un primo trimestre deludente in termini di vendite e profitti, Musk ha annunciato che ridurrà il suo coinvolgimento politico per concentrarsi maggiormente sulla gestione dell’azienda.

Nel frattempo, mentre le vendite generali di auto sono calate leggermente in Germania (-0,2%), quelle di veicoli elettrici sono aumentate del 53,5%. In Gran Bretagna, le immatricolazioni di auto elettriche sono salite dell’8,1%, con marchi concorrenti come Volkswagen e la cinese BYD che hanno registrato aumenti rispettivamente del 194% e del 311%.

Fonti: Reuters e Bloomberg