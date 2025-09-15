Tesla, l’ingegnere italiano sbatte la porta. “Musk ha tradito”. Troppa politica

Un ingegnere di lungo corso lascia Tesla con uno strappo pubblico. Giorgio Balestrieri, otto anni in azienda tra piattaforme di offerte automatizzate (Autobidder) e algoritmi per il trading energetico in Europa, ha annunciato su LinkedIn le dimissioni spiegando che a spingerlo fuori è stata la leadership di Elon Musk: accuse di aver “tradito” la missione di Tesla, di manipolare il discorso pubblico e di strizzare l’occhio a posizioni politiche ostili alla transizione climatica. Il post, ripreso da più testate specialistiche, arriva da una figura che ha visto da vicino la strategia energy del gruppo.

Balestrieri è italiano. Un profilo su media italiani lo indica come “parmigiano” e ricostruisce studi al Politecnico di Milano e al Politecnico di Catalogna. Sul suo profilo LinkedIn compare anche italiano (madrelingua) tra le lingue.

Il caso esplode mentre la governance è già sotto i riflettori. Il board ha messo in calendario per novembre un voto su un nuovo pacchetto retributivo decennale per Musk che, sulla carta, potrebbe valere fino a un trilione ( 1.000 miliardi di dollari): sarebbe il più grande nella storia corporate. Intanto l’SOC Investment Group, che rappresenta fondi pensione sindacali, ha chiesto al Nasdaq di verificare un’eventuale violazione degli standard di quotazione legata a un piano di compensi “temporaneo” non approvato dagli azionisti.

Giorgio Balestrieri

Tra gli investitori cresce l’insofferenza: Ross Gerber, storico sostenitore, da mesi riduce l’esposizione e attacca l’iper–personalizzazione del potere in Tesla. Non è un caso isolato, ma un sintomo.

Documenti depositati alla FEC e citati dai media indicano che nel 2024 Musk ha speso oltre 277 milioni di dollari a sostegno di Donald Trump e di altri candidati repubblicani: un record assoluto. E sul fronte commerciale l’azienda ha messo nero su bianco che dazi e ritorsioni legati alla linea “guerrafondaia” sul trade possono colpire volumi e margini, con impatti “significativi” anche sul business energia.

Tesla respinge l’idea che le scelte politiche del CEO stiano deprimendo le vendite, ma l’effetto cumulato di retribuzione, concentrazione del potere e geopolitica rende più stretto il corridoio d’esecuzione. In questo quadro, l’addio di Balestrieri non è solo una polemica social: è un segnale dal cuore dell’operazione energia, proprio mentre l’azienda chiede al mercato un nuovo, enorme atto di fede.

Intanto, Elon Musk il 12 settembre ha acquistato azioni Tesla (TSLA) per un valore di circa 1 miliardo di dollari in un’operazione registrata tramite un fondo fiduciario personale, come dimostrano i documenti presentati alla Sec.

La transazione è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente di Tesla, Robyn Denholm , ha rilasciato un’intervista a Bloomberg , difendendo un pacchetto di retribuzione che potrebbe superare i 1.000 miliardi di dollari, condizionato ad ambiziosi obiettivi di performance e alla valutazione aziendale.