United Airlines annuncia il nuovo volo diretto tra Bari e New York

United Airlines ha annunciato oggi che, a partire dal 2 maggio 2026 (soggetto ad approvazione governativa), opererà il nuovo volo diretto tra l’aeroporto Karol Wojtyła di Bari e il suo hub di New York/Newark, con quattro frequenze settimanali. United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire un volo diretto tra Bari e gli Stati Uniti e, durante l’estate 2026, opererà fino a 15 voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti.

Il nuovo servizio stagionale tra Bari e New York/Newark si aggiunge agli attuali servizi di United tra l’Italia e gli Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l’anno tra Roma, New York/Newark e Washington, D.C. e tra Milano e New York/Newark, insieme a voli stagionali tra Roma e Chicago O’Hare, Denver e San Francisco, tra Milano e Chicago O’Hare, tra Napoli, Venezia e Palermo e New York/Newark e tra Venezia e Washington D.C.

“Siamo lieti di annunciare questa ulteriore espansione del nostro notework tra l’Italia e gli Stati Uniti e il primo servizio in assoluto di United tra Bari e gli Stati Uniti”, ha dichiarato Marcel Fuchs, Managing Director International Sales di United Airlines. “Durante l’estate 2026, i nostri clienti in Italia avranno a disposizione per la prima volta un servizio diretto tra Bari e gli Stati Uniti, oltre alla possibilità di raggiungere facilmente più di 60 destinazioni in tutta l’America attraverso il nostro hub di New York/Newark. I viaggiatori statunitensi potranno raggiungere direttamente la Puglia, famosa per i suoi splendidi borghi collinari e le turchesi spiagge affacciate sull’Adriatico”.

La nuova rotta da Bari a New York/Newark fa parte del programma estivo 2026 di United Airlines annunciato oggi, che comprende quattro nuove destinazioni in Croazia, Italia, Scozia e Spagna, grazie al quale offrirà più destinazioni attraverso l’Atlantico rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense. Nell’estate 2026, United sarà l’unica compagnia aerea statunitense a offrire voli diretti tra il suo hub di New York/Newark e quattro nuove destinazioni: Spalato (Croazia), Bari (Italia), Glasgow (Scozia) e Santiago de Compostela (Spagna).

La compagnia aerea introdurrà anche il suo primo servizio tra Washington/Dulles e Reykjavik (Islanda), un nuovo servizio giornaliero diretto attivo tutto l’anno tra New York/Newark e Seoul (Corea del Sud), oltre a quattro voli settimanali aggiuntivi, per un totale di 18 voli settimanali, tra New York/Newark e Tel Aviv (Israele). Come compagnia leader per le rotte dagli Stati Uniti attraverso l’Atlantico, United continua ad ampliare la propria offerta che, nel 2026, includerà 46 destinazioni totali attraverso l’Atlantico e nell’estate del 2026 più di 800 voli transatlantici settimanali.

Oltre alle nuove destinazioni, nel 2026 United continuerà a servire tutte e nove le destinazioni inaugurate l’estate scorsa con il più grande ampliamento della propria rete di collegamenti, compresi il servizio stagionale verso Ulaanbaatar (Mongolia), Nuuk (Groenlandia), Palermo (Italia), Bilbao (Spagna), Isola di Madeira (Portogallo), Faro (Portogallo), e continuerà a offrire il servizio già attivo tutto l’anno verso Dakar (Senegal), Puerto Escondido (Messico) e Kaohsiung (Taiwan). In totale, l’anno prossimo United offrirà più di 850 voli giornalieri da e verso 150 destinazioni internazionali in tutto il mondo, incluse 41 non servite da nessun’altra compagnia aerea statunitense. Tutti i nuovi voli sono soggetti ad approvazione governativa e potranno essere acquistati sul sito United.com e sull’app United.