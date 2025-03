Citigroup e l’errore da 81 trilioni di dollari: una svista colossale

Un errore informatico ha portato Citigroup a trasferire per sbaglio 81 trilioni di dollari su un conto di un cliente nell’aprile 2024, invece dei 280 dollari previsti per la transazione. L’importo dell’errore equivale a 12 volte l’intero budget federale degli Stati Uniti per il 2024, un’anomalia che avrebbe potuto scatenare un caos senza precedenti nel sistema finanziario se non fosse stata intercettata in tempo.

L’errore è rimasto inosservato per ben 90 minuti, durante i quali due dipendenti incaricati di controllare la transazione hanno fallito nel rilevarlo. Solo un terzo impiegato ha notato la discrepanza e ha bloccato il trasferimento prima che i fondi lasciassero effettivamente la banca. Citigroup ha definito l’incidente un “near miss”, ovvero un errore evitato per un soffio, segnalando l’accaduto all’Office of the Comptroller of the Currency, l’agenzia federale che supervisiona le istituzioni bancarie negli Stati Uniti.

Questa non è la prima volta che Citigroup si trova coinvolta in errori finanziari di grande entità. Secondo un’indagine del Financial Times, la banca ha registrato 10 errori di almeno un miliardo di dollari solo nel corso del 2023, a testimonianza di un sistema di controlli interni che lascia a desiderare. Tuttavia, il caso dell’errore da 81 trilioni di dollari segna un nuovo record nella lunga storia delle anomalie finanziarie, evidenziando l’importanza di sistemi di revisione più efficaci nel settore bancario.

L’incidente riaccende anche il dibattito sulla sicurezza delle transazioni digitali e sulla capacità degli istituti finanziari di prevenire errori catastrofici. Un simile importo erroneamente trasferito avrebbe potuto destabilizzare non solo Citigroup ma l’intero sistema bancario globale, creando conseguenze imprevedibili per i mercati finanziari.

Intanto, tra ironia e preoccupazione, l’episodio ha scatenato reazioni sui social media e tra gli analisti finanziari, con alcuni commentatori che suggeriscono sarcasticamente un nuovo slogan per la banca: “Citigroup: dove i nostri errori fanno crescere il tuo saldo”. Un modo per sdrammatizzare un incidente che, se non fosse stato intercettato, avrebbe potuto segnare un punto di non ritorno per il colosso bancario.