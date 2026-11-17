Deutsche Bank è una delle più grandi banche al mondo e l’ottava in Europa, con un patrimonio di oltre 1.600 miliardi di dollari. Il suo logo – un quadrato blu con all’interno una linea obliqua dello stesso colore – campeggia come sponsor in importanti fiere d’arte a Londra, Parigi e New York; nei concerti della filarmonica di Berlino e ancora sulla divisa di un importante team di velisti professionisti tedeschi. È un marchio conosciuto in tutto il mondo.

Più di 15 milioni di file interni – report, scambi di email, presentazioni, tabelle provenienti da una fuga di notizie – hanno permesso ai giornalisti di IrpiMedia di accedere a informazioni riservate sulle pratiche interne di Deutsche Bank e sui suoi clienti: miliardari come Jeffrey Epstein, oligarchi come Oleg Deripaska e Roman Abramovich, famiglie di capi di Stato come i Trump.

Da questi documenti emerge come il sistema di controlli contro il riciclaggio di denaro sporco sia stato a lungo pieno di problemi. Significa che, in diverse circostanze, Deutsche Bank non è stata in grado di identificare movimenti di denaro potenzialmente frutto di attività illegali. È un fatto grave, soprattutto per un istituto “troppo grande per fallire” come Deutsche Bank.

A ottenere i documenti sono stati i due giornalisti investigativi, Josy Joseph e Khadija Sharife; a condividerli due whistleblower, che in una dichiarazione congiunta hanno scritto di essere convinti che il pubblico abbia diritto di «conoscere le condotte illegali all’interno della banca». Se i due lavorino ancora o meno per Deutsche Bank non è stato reso pubblico, per tutelarne l’anonimato.

Il leak è poi stato messo a disposizione di oltre 200 giornalisti investigativi in tutto il mondo grazie al supporto tecnico del Data and research center (Darc). Così è nato #InsideDeutscheBank, un progetto coordinato da Barracuda Media a cui hanno lavorato più di 40 testate, fra cui IrpiMedia in esclusiva per l’Italia.

L’Italia è il secondo mercato europeo per Deutsche Bank, che qui ha aperto la sua prima filiale quasi cinquant’anni fa. Grazie ai documenti del leak, IrpiMedia ha scoperto una serie di falle nei controlli antiriciclaggio risalenti agli anni fra il 2017 e il 2020, individuate sia dagli audit interni sia dalle ispezioni delle autorità di regolamentazione. Si tratta di carenze evidenti: dalla quasi totale assenza di controlli su chi accendeva un mutuo, a prelievi in contanti da decine di migliaia di euro senza che ne venisse registrato il motivo, fino a malfunzionamenti durati vari mesi nel sistema automatico di valutazione del rischio riciclaggio dei clienti. Le carenze sono state sanzionate dalle autorità di controllo con multe irrisorie rispetto agli utili a otto zeri della filiale italiana. Sanzioni comminate a distanza di anni – se non decenni – dai fatti.

—> leggi l’inchiesta integrale su IrpiMedia, che ringraziamo