Lagarde lascia la presidenza della Bce prima di fine mandato?

Christine Lagarde dovrebbe lasciare la Banca centrale europea prima della scadenza del suo mandato di otto anni come presidente, prevista nell’ottobre 2027. Lo scrive Financial Times in un articolo in esclusiva.
Lagarde, entrata a far parte della Bce nel novembre 2019 dopo aver lasciato il Fmi, intende dimettersi prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile del prossimo anno. Secondo una fonte a conoscenza del suo pensiero, citata da Ft, Lagarde vorrebbe consentire al presidente francese uscente Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di trovare un nuovo capo per una delle istituzioni più importanti dell’Unione europea. La Banca centrale europea ha smentito la ricostruzione giornalistica del quotidiano britannico, ma negli ambienti finanziari l’ipotesi viene giudicata realistica.