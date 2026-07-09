Anthropic sfonda quota 1.200 miliardi

Anthropic ha raggiunto una valutazione stellare di 1.200 miliardi di dollari sul mercato secondario ma, perfino a questo prezzo astronomico, riuscire ad aggiudicarsi delle quote è un’impresa titanica.

«Anthropic è la società più ricercata che il mercato secondario del venture capital abbia mai visto», ha dichiarato Javier Avalos, cofondatore e CEO della piattaforma di trading secondario Caplight, dove le azioni vengono scambiate proprio sulla base di una valutazione complessiva da 1.200 miliardi di dollari.

Anche Glen Anderson, CEO della banca d’affari Rainmaker Securities, specializzata in transazioni di titoli privati, ha confermato che si stanno registrando operazioni a questa cifra, precisando tuttavia che le compravendite restano rare data la scarsità di venditori disposti a cedere le proprie quote.

Fonte: BusinessInsider