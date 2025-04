Apple: basta Cina, faremo gli iPhone in India

Apple intende trasferire l’assemblaggio degli iPhone destinati agli USA dall’attuale sede cinese all’India entro il 2026, per ridurre gli effetti negativi dei dazi imposti dalla guerra commerciale di Trump con Pechino. Questo cambiamento – rivelato in esclusiva dal Financial Times – comporterà un raddoppio della produzione indiana, sfruttando partnership con Tata e Foxconn.

Tuttavia, Apple continuerà a dipendere fortemente dalla Cina per le forniture di componenti. La transizione riflette la strategia di Apple di diversificare rapidamente la catena produttiva per proteggere la propria crescita dalla volatilità geopolitica e tariffaria.