Criptovalute: il più grande furto della storia finanziaria

Giovedì un gruppo di hacker ha sottratto oltre 6 miliardi di dollari in criptovalute, polverizzando ogni record precedente e mettendo a segno il più grande colpo di sempre nel settore. Diversi team di investigatori puntano già il dito contro la Corea del Nord. Nella notte di giovedì, un consorzio di società crittografiche statunitensi è riuscito a congelare circa 3 miliardi di dollari del bottino, al termine di una corsa contro il tempo per intercettare e bloccare i fondi digitali prima dei criminali.

I pirati informatici hanno violato i portafogli digitali di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo.

Nella tarda serata di giovedì, Binance ha comunicato che le prime indagini indicano come punto d’accesso il laptop di un ingegnere, «tramite il quale un aggressore è riuscito a ottenere l’accesso a un container di servizio e ad autorizzare prelievi non consentiti».

Changpeng Zhao, co-fondatore di Binance Holdings Ltd dimessosi dalla carica di CEO

Venerdì il co-CEO di Binance, Richard Teng, ha precisato su X che l’attacco non è stato un’operazione «in un solo clic», bensì una manovra complessa. Ha inoltre aggiunto che le indagini non hanno ancora attribuito la responsabilità a singoli soggetti, né sono emerse prove di compromissione delle chiavi private dei wallet.

Binance ha assicurato che «coprirà per intero le perdite» attingendo ai fondi societari e a un fondo di riserva per le emergenze, ribadendo che «i fondi degli utenti sono al sicuro». La piattaforma ha inoltre annunciato di aver «sospeso temporaneamente depositi e prelievi per completare i controlli di sicurezza, revocato le autorizzazioni agli indirizzi colpiti e allertato le forze dell’ordine e gli specialisti di blockchain intelligence per tracciare e recuperare il maltolto».

La portata astronomica del furto ha scosso gli analisti del comparto.

«È il più grande attacco hacker della storia», ha commentato a Reuters Aravind Srinivasan, a capo delle operazioni OTC sistematiche del gigante del market making crypto GSR.

La società di tracciamento crittografico TRM Labs ha attribuito l’incursione a un’unità cibernetica d’élite nordcoreana, basandosi su «solide informazioni di intelligence raccolte sia on-chain sia off-chain». Dello stesso avviso è Pangolin Intelligence, altra società di analisi blockchain con sede a Singapore, convinta che dietro il colpo ci sia la mano di Pyongyang.

«L’attribuzione è scaturita dall’analisi delle attività on-chain legate a questo attacco, incrociata con i dati raccolti in precedenti episodi noti», ha spiegato un analista di Pangolin Intelligence sotto anonimato per ragioni di riservatezza. «Credo che il gioco del gatto col topo sia appena iniziato», ha dichiarato l’esperto alla CNN, aggiungendo che la Corea del Nord è verosimilmente pronta ad attivare una rete di organizzazioni per il riciclaggio di denaro nel tentativo di monetizzare i fondi sottratti.

Crollo dei prezzi delle criptovalute

Per diverse ore, prima che Binance confermasse l’attacco, osservatori del settore avevano affermato che gli hacker erano riusciti a raggiungere la piattaforma. I prezzi della maggior parte delle principali criptovalute sono scesi alla notizia dell’attacco informatico, con l’eccezione delle stablecoin, che per definizione possono oscillare solo entro margini ristretti. Verso le 0400 GMT (0600 CEST), bitcoin ed Ethereum perdevano lo 0,8% dopo essere precipitati rispettivamente di quasi il 5% e quasi il 6%. BNB, la criptovaluta nativa di Binance, era in rialzo del 2,7% dopo essere crollata di quasi il 10%.

L’attacco a Binance arriva mentre molti osservatori esprimono preoccupazioni per il fatto che le capacità in continua espansione dei modelli di intelligenza artificiale (IA) potrebbero compromettere la crittografia e i protocolli di sicurezza informatica.