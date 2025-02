Elon Musk offre 100 miliardi di dollari per prendere il controllo di OpenAI

Elon Musk e un gruppo di co-investitori hanno presentato un’offerta di quasi 100 miliardi di dollari per l’organizzazione non profit che controlla OpenAI, complicando il tentativo dell’amministratore delegato Sam Altman di convertire la start-up in un’entità a scopo di lucro.

Musk, la cui start-up xAI è un concorrente diretto di OpenAI, ha presentato l’offerta al gruppo lunedì, secondo l’avvocato di Musk, Marc Toberoff.

Altman è in procinto di convertire OpenAI in una società a scopo di lucro, allontanando l’azienda dalle sue radici di organizzazione di ricerca scorporando la sua parte non profit. Uno dei principali ostacoli al cambiamento è stato stabilire un valore equo per l’organizzazione non profit che, secondo la struttura attuale, controlla la società.

Musk, co-fondatore di OpenAI che ha investito decine di milioni di dollari nella neonata società prima di lasciare il consiglio di amministrazione nel 2018, ha affermato che la conversione a scopo di lucro ha tradito la missione fondativa della start-up.

Ha già avviato una causa contro Altman e OpenAI nel tentativo di bloccare la conversione e ora offre 97,4 miliardi di dollari per le attività detenute dall’organizzazione non profit, che includono una partecipazione di controllo nella filiale a scopo di lucro di OpenAI.

“È fondamentale che l’ente di beneficenza sia equamente compensato per ciò che la sua leadership sta portando via: il controllo sulla tecnologia più trasformativa del nostro tempo”, ha detto Toberoff.

Poco dopo che il Wall Street Journal ha riportato per primo la news dell’offerta non sollecitata, Altman ha scritto sul sito di social media X: “No, grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi”. Musk ha acquistato Twitter nel 2022 per 44 miliardi di dollari e l’ha rinominato X.

Una persona vicina a OpenAI ha detto che l’offerta di Musk era “puramente una trovata pubblicitaria” e non un accordo praticabile per l’azienda.

“Se [OpenAI] dice ‘è una trovata pubblicitaria’, noi diciamo ‘prendeteci in parola’”, ha detto una persona coinvolta nell’offerta di Musk, che è sostenuta da xAI e partner tra cui Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC e l’amministratore delegato di Endeavour, Ari Emanuel.

Il mese scorso, Toberoff ha invitato i procuratori generali del Delaware e della California a costringere OpenAI ad avviare un’asta competitiva per l’organizzazione non profit, che si trova al centro dell’azienda.

OpenAI, che non sta prendendo in considerazione offerte esterne per l’organizzazione non profit, ha rifiutato di commentare l’offerta. Una persona vicina alla società aveva precedentemente affermato che gli sforzi di Musk per forzare una vendita erano esclusivamente progettati per creare “più caos”.

“OpenAI non deve vendere”, ha detto Ann Lipton, professoressa di diritto alla Tulane University. “L’organizzazione non profit controlla [OpenAI] e, fino a quando tale struttura non cambia, ha l’obbligo, in quanto organizzazione non profit, di perseguire la sua missione”.

Non c’è “niente che Musk possa fare se non usare il soft power”, ha aggiunto.

La sua offerta per l’organizzazione non profit è l’ultima salva in una lunga e aspra rivalità tra il capo di Tesla e Altman. Gli ex collaboratori sono ora in competizione per dominare l’intelligenza artificiale, raccogliendo decine di miliardi di dollari e costruendo vasti data center. OpenAI sta pianificando di sviluppare 500 miliardi di dollari in infrastrutture di intelligenza artificiale nei prossimi anni attraverso un progetto sostenuto da SoftBank chiamato Stargate.