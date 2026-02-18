I robot ballerini della Cina: quanto dobbiamo preoccuparci? VIDEO

I robot umanoidi ballerini sono stati i protagonisti assoluti lunedì scorso durante l’annuale Galà del Festival di Primavera del China Media Group, la trasmissione televisiva ufficiale più seguita della Cina. Si sono esibiti in affondi, salti mortali all’indietro (atterrando sulle ginocchia), piroette e balzi. Nessuno di loro è caduto.

L’esibizione è stata impressionante, ma ha spinto molti a chiedersi: se i robot possono ora ballare e praticare arti marziali, cos’altro sono in grado di fare? Gli esperti hanno opinioni contrastanti; alcuni sostengono che i robot presentino ancora notevoli limitazioni e che l’esibizione debba essere letta attraverso la lente della propaganda di Stato.

Sviluppati da diverse aziende di robotica cinesi, gli umanoidi hanno eseguito una serie di acrobazie intricate, tra cui mosse di kung fu, sketch comici e coreografie di danza accanto a interpreti umani. I video circolati online hanno subito generato confronti con la trasmissione del capodanno lunare dello scorso anno, che presentava anch’essa robot danzanti, ma con movimenti notevolmente più semplici.

Kyle Chan, esperto di sviluppo tecnologico cinese presso la Brookings Institution di Washington, ha spiegato che Pechino utilizza queste performance pubbliche per “abbagliare il pubblico nazionale e internazionale con la prodezza tecnologica della Cina”.

“A differenza dei modelli di intelligenza artificiale o delle apparecchiature industriali, i robot umanoidi sono esempi estremamente visibili della leadership tecnologica cinese che il grande pubblico può vedere sui propri telefoni o televisori”, ha affermato. Puntando l’attenzione sull’intensificarsi della competizione tech tra Cina e Stati Uniti, Chan ha aggiunto: “Mentre Cina e USA sono testa a testa sull’IA, i robot umanoidi sono un’area in cui la Cina può rivendicare un vantaggio, in particolare per quanto riguarda la capacità di scalare la produzione”.

Anche Georg Stieler, a capo della robotica e dell’automazione presso la società di consulenza Stieler Technology and Marketing, ha sottolineato il valore simbolico della trasmissione in prima serata. “Ciò che distingue questo galà da eventi comparabili altrove è la brevità della filiera che collega le politiche industriali allo spettacolo televisivo”, ha dichiarato Stieler.

Confrontando le performance di quest’anno con quelle dello scorso — quando gli spettatori videro “sostanzialmente un’unica modalità coreografica” con movimenti limitati come camminare o calciare — Stieler ha evidenziato che un segnale chiave del progresso cinese è “la capacità di far operare un gran numero di umanoidi quasi identici in movimento sincronizzato, con andature stabili e un comportamento coerente delle articolazioni”.

Tuttavia, Stieler ha anche osservato: “La performance sul palco non equivale ancora alla robustezza industriale”. Secondo l’esperto, ciò che i robot hanno fatto è il risultato di un addestramento su una routine ripetuta “centinaia o migliaia di volte; non si potrebbe semplicemente dire loro di cambiare direzione o fare qualcosa di completamente diverso”.

“Questi movimenti di danza coinvolgono pochissima percezione ambientale e sono essenzialmente frutto di apprendimento per imitazione integrato da un controller per il mantenimento dell’equilibrio. Ciò ha poca attinenza con l’affidabilità in ambienti non strutturati, che è il prerequisito per l’impiego in fabbrica. Inoltre, i progressi nella manualità non sono rapidi quanto quelli nella locomozione”, ha aggiunto.

Il debutto dell’ultima generazione di robot cinesi sottolinea le più ampie ambizioni tecnologiche del Paese. Entro la fine del 2024, la Cina ha registrato 451.700 aziende di robotica intelligente, con un capitale totale di 6,44 trilioni di yuan (circa 932 miliardi di dollari), secondo i dati statali. Grandi progetti governativi come “Made in China 2025” e il 14° Piano Quinquennale hanno reso la robotica e l’IA priorità assolute per Pechino.

Morgan Stanley prevede che le vendite di umanoidi in Cina raddoppieranno superando le 28.000 unità nel 2026; lo stesso Elon Musk ha dichiarato di aspettarsi che la sua concorrenza principale arriverà dalle aziende cinesi, mentre orienta Tesla verso l’IA incarnata e il suo robot di punta, Optimus. “La gente fuori dalla Cina sottovaluta il Paese, ma la Cina è una potenza di livello superiore”, ha affermato Musk il mese scorso.

Marina Zhang, professoressa di tecnologia presso la University of Technology di Sydney, ha concluso che una vetrina così visibile suggerisce probabilmente una nuova fase nel piano industriale cinese, “in cui la robotica diventa il perno nel passaggio dall’assemblaggio a basso costo alla produzione intelligente di fascia alta”.

Fonti: The Guardian, Reuters