Il web in tilt, Cloudflare non funziona

Se oggi hai provato ad accedere a determinati siti e hai visto il messaggio “Sblocca challenges.cloudflare.com per procedere”, non eri il solo. Un colossale glitch a Cloudflare, azienda che aiuta i siti web a proteggere e gestire il loro traffico internet, ha mandato in down gran parte dei portali e applicazioni che usano il servizio. Al momento, piattaforme come il social X e l’IA di ChatGpt procedono a rilento, con una ripresa graduale. “Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando”, ha scritto l’azienda sul proprio sito web alle ore 13 italiane. La criticità è emersa intorno alle 12.45.

“Stiamo lavorando per comprendere appieno l’impatto e ridurre le conseguenze”, dice Cloudflare sulla pagina relativa ai servizi del suo sito web. Stando al portale Down Detector – prima che anche questo andasse in down perché si appoggia proprio a CloudFlare – anche Spotify e alcuni videogame online – oltre che Canva – sono stati colpiti. Difficoltà anche per numerose attività commerciali che gestiscono i loro sistemi di ordini e pagamento attraverso applicazioni.

L’intento di Cloudflare è rendere i siti web più veloci e più sicuri agendo come un intermediario che gestisce e ottimizza tutto il traffico Internet. Quando la piattaforma ha un problema, i portali diventano inaccessibili perché la strada che usano per connettersi viene bloccata. L’interruzione si verifica a quasi un mese da quella di Amazon Web Services, che ha interrotto per ore un’ampia gamma di servizi online.

Fonte: Il Fatto Quotidiano