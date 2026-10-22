L’intelligenza artificiale scova una falla che minaccia il 70% dei siti web mondiali

Prima ha promesso di rivoluzionare l’informatica, ora rischia di scatenare un terremoto planetario nella sicurezza informatica. I responsabili di PHP, il linguaggio alla base di circa il 70% dei siti web di tutto il mondo, hanno reso nota una vulnerabilità gravissima che consente a malintenzionati di assumere il pieno controllo dei server vulnerabili. L’intrusione permetterebbe di sottrarre dati sensibili o trasformare i portali compromessi in piattaforme per lanciare attacchi a catena contro gli utenti, scrive il Wall Street Journal che riporta la notizia in esclusiva.

A individuare la falla non è stato un team di programmatori convenzionali, ma l’impiego diretto dell’intelligenza artificiale. L’allerta ha innescato una mobilitazione generale: diversi enti governativi e aziende private hanno scelto di disattivare preventivamente i propri servizi online, mentre in rete si moltiplicano già le prime segnalazioni di tentativi di violazione.

Battezzata PHP2Shell, l’anomalia risiede nei meccanismi con cui il software gestisce la memoria della macchina. Si tratta di una breccia sfruttabile in pochi secondi per eseguire codice non autorizzato su qualsiasi server non aggiornato. Per Volker Dusch, ingegnere della fondazione non profit che coordina il progetto open-source, è l’emergenza più grave dell’ultimo decennio, paragonabile soltanto al precedente storico di Heartbleed, che anni fa costrinse la rete a una titanica operazione di salvataggio.

Il rilascio dei correttivi apre una pericolosa gara di velocità. Mentre gli amministratori di sistema devono testare e applicare le patch protettive, i pirati informatici scandagliano proprio quegli aggiornamenti per risalire alla falla originale e confezionare strumenti d’attacco. Con i moderni sistemi generativi, questa seconda fase richiede tempi irrisori rispetto al passato: chiunque, avvertono gli esperti, potrebbe dare in pasto la patch a un modello di AI e diffondere online lo script per forzare i server.

Il caso è esploso durante una verifica condotta da Ryan Austin, ricercatore della società di cybersicurezza Calif, con il supporto di GPT-5.6 Sol di OpenAI. Quella debolezza strutturale giaceva dimenticata nel codice sorgente da decenni, ritenuta all’epoca troppo complessa da sfruttare. L’intelligenza artificiale ha invece trovato la chiave per aggirare le difese con una manciata di richieste inviate alla memoria del computer: un’intrusione fulminea nei sistemi leggeri, perfezionabile in poche ore su architetture più articolate. La scoperta ha dato vita a una task force d’emergenza tra ricercatori, sviluppatori e distributori software per tappare la falla prima che l’allarme si trasformi in una catastrofe digitale.

Fonte: Wall Street Journal