Nvidia in trattative per investire nella maxi-IPO di Anthropic

Anthropic è in trattative per portare Nvidia come investitore di riferimento (anchor investor) in quella che potrebbe diventare la più grande IPO della storia, secondo quanto riferito a Reuters da due persone informate sui fatti.

Le fonti hanno spiegato che Anthropic punta a raccogliere fino a 100 miliardi di dollari, una cifra che potrebbe valutare la startup di intelligenza artificiale intorno ai 2.000 miliardi di dollari. Nvidia sta valutando la possibilità di investire fino a 10 miliardi di dollari nell’offerta pubblica iniziale, ha aggiunto una delle fonti. I piani sono ancora in fase di discussione e potrebbero subire variazioni, hanno precisato, chiedendo l’anonimato poiché i colloqui sono riservati.

Il potenziale coinvolgimento di Nvidia — un’indiscrezione finora inedita — garantirebbe ad Anthropic un forte sostegno strategico iniziale per questa maxi-operazione, consolidando ulteriormente i legami tra il colosso dei chip e uno dei suoi principali clienti. L’ingresso di un investitore con grandi disponibilità economiche come Nvidia potrebbe rafforzare la fiducia del mercato nella quotazione, destinata a rappresentare un banco di prova cruciale per capire l’effettivo appetito di Wall Street di fronte alle valutazioni astronomiche e al fabbisogno di capitale dei laboratori di frontiera dell’AI.

Fonte: Reuters