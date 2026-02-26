Peter Thiel, regista del trumpismo o architetto di un nuovo ordine mondiale? L’intervista a Luca Ciarrocca

Futuro Prossimo – di Franz Baraggino

“La competizione è per i perdenti”. E’ solo uno dei concetti chiave nella biografia di Peter Thiel, della sua idea di ordine mondiale. Miliardario, fondatore e investitore di società tecnologiche come PayPal, Airbnb, Facebook, oggi esponente tra i più influenti della nuova destra americana e trumpiana: il vicepresidente J.D. Vance è una sua creatura. Un protagonista “dal quale non si può più prescindere”, spiega Luca Ciarrocca, giornalista e autore del libro ‘L’anima nera della Silicon Valley – La vera storia di Peter Thiel‘ (Fuoriscena, 2026). Perché Thiel è soprattutto il creatore di Palantir Technologies, che vende ad aziende, governi, eserciti e agenzie di sicurezza le piattaforme che utilizzano l’IA per aggregare dati, potenzialmente quelli di tutti, ed elaborare strategie, comprese quelle militari e anti crimine già messe in campo dall’ICE di Donald Trump, come dall’esercito israeliano a Gaza. Un potere immenso nelle mani di chi dice di difendere l’Occidente, ma pretende di costruire il futuro del mondo a porte chiuse, nelle riunioni del suo club esclusivo e segretissimo, dove la democrazia è “un rumore di fondo da rimuovere”.