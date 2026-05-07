Polymarket, la bisca digitale

di Luca Ciarrocca

Polymarket è la società più controversa dell’anno. Somiglia a un casinò, solo che ci sono wallet al posto delle fiches e una blockchain al posto del croupier. Qualcuno punta denaro su un evento che pochi insider sanno potrebbe accadere e aspetta che la storia gli venga incontro. La storia, a volte, arriva con una puntualità sospetta.

Il 3 marzo 2026 Polymarket pubblica le quote aggiornate di una scommessa aperta da mesi: probabilità del 22 per cento che una bomba nucleare venga detonata entro la fine dell’anno. Il mercato si chiama «Nuclear weapon detonation by…?». Oltre 800mila dollari già scommessi. Il giornalista David Sirota lo segnala sui social.

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